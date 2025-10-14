ポケモンは10月14日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）において、ランクバトル「シーズン1」をソフトの発売日である10月16日15時から開催すると発表した。

ランクバトルは、「インターネット通信」を介して世界中のトレーナーと勝負するリアルタイムな戦闘。4人で戦い、対戦の順位に応じてポイントを獲得、Zランクから始めてAランクが最高となる。

シーズン1ではランクアップ報酬で「ゲッコウガナイト」を配布。ゲッコウガに持たせることで、戦闘中にメガゲッコウガへとメガシンカ可能となる。発売初日からトレーナーたちの熱いバトルが盛り上がるだろう。

ゲッコウガは「ポケットモンスター X・Y」で最初のパートナーに選べた「カロス地方の御三家」の1匹の最終進化形。忍者のようなフォルムで人気の高いポケモンだ。

ユーザーからは「ゲッコウガナイト、行くしかねぇ！」「過去作から引っ越しさせる準備万端です」「ストーリー15時間で駆け抜けなきゃ」など、早くもランク上げに燃える声が寄せられている。

いっぽう「負けてもランク上げられますよね？」「期間限定配布なのはツラい」「通信対戦の強要はちょっと…」など、入手ハードルの高さに懸念を示す声も。実際のランクバトルがどんな仕様か、ランクをどこまで上げればいいのか不明なのがネックとなっているようだ。

ちなみに公式サイトによると、シーズン1で「ゲッコウガナイト」、シーズン2に「マフォクシナイト」、シーズン3に「ブリガロナイト」が手に入る。この3匹のメガストーンはランクアップ報酬でのみゲットでき、通常プレイで入手できない点には注意が必要だ。「今後のシーズンで再配布を予定しています」とも書かれているため、今回取り逃したとしても心配はいらない。

いよいよ発売となる「Pokémon LEGENDS Z-A」。全世界のトレーナーが、10月16日を待ちわびている。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

開発：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2025年10月16日

価格：

本体：7128円（パッケージ）／7100円（ダウンロード）

Nintendo Switch 2 Edition：8128円（パッケージ）／8100円（ダウンロード）

アップグレードパス：1000円（ダウンロードのみ）

CERO：A（全年齢対象）

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。