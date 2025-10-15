ポケモンは10月15日、10月16日に発売する「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）の更新データ（Ver.1.0.1）を配信した。オンライン要素を遊ぶために必要なデータを追加しているという。

ダウンロード版を予約している場合、ゲームデータ本体の事前ダウンロードがすでに可能。必要な容量はNintendo Switch版が「4.0GB」、Nintendo Switch 2版が「7.7GB」となる。

基本的にはインターネットに接続した環境なら自動で更新データもダウンロードされるはずだが、心配ならソフトのアイコンの上で「＋」ボタンを押し、「ソフトの更新」→「インターネットで更新」を選択すれば間違いがない。

ついに発売まで秒読みとなった「ポケモンレジェンズ Z-A」。ミアレシティの新たな冒険は10月16日から始まる。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：2025年10月16日

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。