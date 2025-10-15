「ポケモンレジェンズ Z-A」オンライン要素向けの更新データを配信
2025年10月15日 19時30分更新
ポケモンは10月15日、10月16日に発売する「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）の更新データ（Ver.1.0.1）を配信した。オンライン要素を遊ぶために必要なデータを追加しているという。
【お知らせ】— ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) October 15, 2025
『Pokémon LEGENDS Z-A』の更新データ（Ver.1.0.1）配信のお知らせを公開しました。
オンライン要素を遊ぶために更新が必要なデータを追加しました。
詳細はこちらをご確認ください。https://t.co/FLZ1M6HORZpic.twitter.com/HwNIQvp2tX
ダウンロード版を予約している場合、ゲームデータ本体の事前ダウンロードがすでに可能。必要な容量はNintendo Switch版が「4.0GB」、Nintendo Switch 2版が「7.7GB」となる。
基本的にはインターネットに接続した環境なら自動で更新データもダウンロードされるはずだが、心配ならソフトのアイコンの上で「＋」ボタンを押し、「ソフトの更新」→「インターネットで更新」を選択すれば間違いがない。
ついに発売まで秒読みとなった「ポケモンレジェンズ Z-A」。ミアレシティの新たな冒険は10月16日から始まる。
【ゲーム情報】
タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』
ジャンル：アクションRPG
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2
発売日：2025年10月16日
価格：
パッケージ版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円
ダウンロード版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円
アップグレードパス：1000円
CERO：A（全年齢対象）
※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。
©2025 Pokémon.
©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。
※画面は開発中のものです。
※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。
