「ポケモンレジェンズ Z-A」メガシンカに必要な道具つきのラルトス配布中 最序盤から誰でもゲット可
2025年10月16日 15時30分更新
ポケモンは10月16日、「ポケットモンスター」シリーズ最新作「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）を発売。多くのトレーナーがすでにミアレシティへ旅立ち、楽しむ声があがっている。
ここでは最初から知っておきたい、誰でも最序盤から手に入る「ラルトス」のゲット方法を紹介。ストーリーのネタバレは含まれないのでご安心を。
ラルトスは公式より「ふしぎなおくりもの」という機能でもらえる。メニュー画面の「通信で遊ぶ」＞「ふしぎなおくりもの」＞「インターネットで受け取る」を選択しよう。すると「サーナイトナイトをもったラルトス」がリストに出てくるはずだ。
ここでラルトスが持っている「サーナイトナイト」とは、ラルトスの進化形のサーナイトに持たせておくことで、戦闘中にメガシンカできるアイテム。メガシンカすると一定時間強力な技を放てるようになるので、ストーリーを進めるうえで心強い存在になること間違いなし。ぜひゲットしておこう。
ちなみに、同じ「ふしぎなおくりもの」画面の「シリアルコード／あいことばで受け取る」に適切な文字列を入力すれば、さまざまなアイテムがもらえる。
ダウンロード版特典の「モンスターボール100個」はここでもらえるので、忘れず発行されたコードを入力して受け取っておこう。そのほか、店舗特典のゲーム内アイテムなどもここで入力すればもらえる。
【ゲーム情報】
タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』
ジャンル：アクションRPG
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2025年10月16日）
価格：
パッケージ版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円
ダウンロード版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円
アップグレードパス：1000円
CERO：A（全年齢対象）
※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。
©2025 Pokémon.
©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。
※画面は開発中のものです。
※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。
