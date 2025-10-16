「ポケモンレジェンズ Z-A」メガシンカに必要な道具つきのラルトス配布中 最序盤から誰でもゲット可

ポケモンは10月16日、「ポケットモンスター」シリーズ最新作「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）を発売。多くのトレーナーがすでにミアレシティへ旅立ち、楽しむ声があがっている。

ここでは最初から知っておきたい、誰でも最序盤から手に入る「ラルトス」のゲット方法を紹介。ストーリーのネタバレは含まれないのでご安心を。

ラルトスは公式より「ふしぎなおくりもの」という機能でもらえる。メニュー画面の「通信で遊ぶ」＞「ふしぎなおくりもの」＞「インターネットで受け取る」を選択しよう。すると「サーナイトナイトをもったラルトス」がリストに出てくるはずだ。

ここでラルトスが持っている「サーナイトナイト」とは、ラルトスの進化形のサーナイトに持たせておくことで、戦闘中にメガシンカできるアイテム。メガシンカすると一定時間強力な技を放てるようになるので、ストーリーを進めるうえで心強い存在になること間違いなし。ぜひゲットしておこう。

ちなみに、同じ「ふしぎなおくりもの」画面の「シリアルコード／あいことばで受け取る」に適切な文字列を入力すれば、さまざまなアイテムがもらえる。

ダウンロード版特典の「モンスターボール100個」はここでもらえるので、忘れず発行されたコードを入力して受け取っておこう。そのほか、店舗特典のゲーム内アイテムなどもここで入力すればもらえる。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

