上司は満足、部下は冷め気味……職場の1on1が形だけに、部下の約7割「モチベ上がらない」

上司と部下が定期的にマンツーマンで実施する対話、いわゆる「1on1ミーティング」（以下、1on1 MTG）。導入が進んでいる企業が少なくない一方で、実際に「継続的に／効果的に運用されている」かという観点では“導入済”というだけではない課題もあるようだ。

MENTAGRAPHは、国内のビジネスパーソン724名（管理職300名／非管理職424名、年齢22〜65歳）を対象に「1on1 MTG）」の実態調査を実施。結果を10月14日に発表している。

調査によると、まず1on1 MTGを「実施している」と回答した企業の割合は41.3％にとどまっている。

また、1on1 MTGを「必要だ」と感じている回答者は75.1％に上り（「とても必要」15.3％、「必要」59.8％）、制度としては広がっている、必要とされているといえるだろう。

その一方で、非管理職（部下側）に「1on1 MTGを通じてモチベーションが上がったか」を聞いたところ、「大いに上がった：0.9％／上がった：7.3％／やや上がった：23.8％」の計32.0％にとどまり、およそ7割が“モチベーションの向上を実感していない”という結果になった。

同じく非管理職の「現在受けている1on1 MTGの満足度」では「満足：4.7％／やや満足：31.8％」を合わせても36.5％にしか達していない。

運用上の課題として「毎回似た内容の繰り返しになっている」と回答した非管理職が51.9％、「表面的な会話に留まり、本質的な議論に発展しない」と回答した人が42.8％に上った。

1on1 MTGが「形だけ・形骸化」してしまっている、または「マンネリ化」しているという実感が、少なくない人数の回答者にあるということになる。

一方、1on1に手応えを感じている管理職はおよそ半数（十分な手応えを感じている：5.7％／ある程度手応えを感じている：43.7％）と、部下側の満足やモチベーション実感の割合を上回っており、認識のギャップが浮き彫りになっている。

調査結果を受け、報告書では「企業においては、上司と部下間で期待と評価の基準をすり合わせ、成果につながる対話設計へアップデートすることが、1on1 MTGの形骸化・マンネリ化を乗り越え、現場の納得感とパフォーマンス向上につながる」と提言している。

本調査が示す点として、制度としての1on1 MTGが「行われている／必要とされている」段階にある一方で、「目的・内容・実効性」の観点で課題を抱えていることが明らかになった。

特に、部下側のモチベーションや満足度が低めであるというデータは、マネジメント改革の上で無視できないシグナルといえそうだ。