マクドナルドは10月16日、カプコンの対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズとのコラボレーション映像を公開した。ゲームのキャラクターをイメージした限定商品「ストリートバーガーズ」3種を、10月22日より販売する。

コラボレーション商品の紹介映像では、「リュウVS豪鬼ナルド」「春麗VSスマイル・ガイル」「ケンVSベガ・スマイル」で「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」「油淋鶏マヨチキン」「トリチ」の商品をアピール。

商品を腕に乗せながらダブルラリアットを決めるザンギエフ、エレクトリックサンダーで看板に給電するブランカ、バーガーの具をだるま落としのように押し出すエドモンド本田など、ツッコミどころが多い。よく見ると「スト6」に出ているキャラも背景に描写されているなど、ネタが数多く仕込まれた動画となっている。

これにユーザーからは「めちゃくちゃ凝ってて草」「波動拳ならぬカロリー拳」「豪鬼ボイスでタラッタッタッターやめて」「キャラ崩壊気味の豪鬼が……！」「俺より美味い奴に会いに行く」「雑コラにしか見えんが公式だった」と大反響。

大いに楽しむとともに、「しゃーねぇ、喰いに行くか！」「絶対食べるぞ」「来週のお昼は決まったな」と、宣伝効果も抜群のようだ。10月22日から始まる「ストリートバーガーズ」に期待しよう。

