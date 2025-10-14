COGNOSPHEREは10月10日、HoYoverseが配信するオープンワールドRPG「原神」の最新バージョンLuna Ⅱ 空月の歌・再奏「消えた月光に想いを馳せて」を、10月22日に配信すると発表した。

本アップデートでは、新UGC（ユーザークリエイトコンテンツ）「星々の幻境」の実装や、新キャラクター「ネフェル」の登場、そして新たな展開を迎える魔神任務などが追加される。

「星々の幻境」は常設コンテンツとして提供。リリース時点で数百種類ものバラエティ豊かなステージを楽しめるとのこと。経営シミュレーション、パーティーゲーム、対戦ゲーム、冒険挑戦など、さまざまなゲームが用意されている。

ここではプレイヤーの分身である「ドール」をカスタマイズして動かし、ほかのプレイヤーとも交流できる。作ったドールは通常のプレイにも連れて行けるという。

また、「星々の箱庭」というエディターを使うことで、ユーザー自身がオリジナルのステージやゲームを制作できる。原神はついに、ゲームのなかでゲームを作れる創造性を獲得することとなるのだ。

ユーザーからは「原神すご…」「もはやゲーム内機能の枠をはみ出して原神ツクールになってる」「ファンの熱量で何が産まれるか」と、感嘆の声が寄せられている。

いっぽうで「俺はストーリーとキャラクターが好きで原神やってるから触らないかな」「頼む、別アプリに分けてくれ」「容量が心配」など、クリエイトやマルチ要素に興味ないユーザーからは懸念の声も。

「原神」はどこへ向かうのか。新たな分岐点となりそうな新コンテンツ「星々の幻境」の反響に注目したい。

【ゲーム情報】

タイトル：原神（げんしん）

ジャンル：オープンワールドRPG

配信：COGNOSPHERE／HoYoverse

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC／iOS／Android

対応予定OS：Nintendo Switch

配信日：配信中（2020年9月28日）

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

