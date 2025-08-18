「ポケポケ」メガシンカ導入で環境激変へ 新シリーズ、秋開幕
2025年08月18日 14時30分更新
ポケモンは8月18日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の新シリーズを、2025年秋からスタートすると告知し、予告映像を公開した。メガシンカが取り入れられ、さらにパワフルな環境になるという。
新シリーズでは限界を超えて強くなった「メガシンカex」ポケモンが登場。PVでは「メガギャラドスex」「メガバシャーモex」「メガチルタリスex」の3枚がお披露目された。
メガシンカexポケモンはきぜつすると「3ポイント」取られる、つまり確定で敗北となるので、強力な反面、戦況を大きく左右することになるだろう。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket
ジャンル：カード
配信：ポケモン
開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年10月30日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
IARC：3+（3歳以上対象）
