ポケモンは8月18日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）の新シリーズを、2025年秋からスタートすると告知し、予告映像を公開した。メガシンカが取り入れられ、さらにパワフルな環境になるという。

新シリーズでは限界を超えて強くなった「メガシンカex」ポケモンが登場。PVでは「メガギャラドスex」「メガバシャーモex」「メガチルタリスex」の3枚がお披露目された。

メガシンカexポケモンはきぜつすると「3ポイント」取られる、つまり確定で敗北となるので、強力な反面、戦況を大きく左右することになるだろう。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル：カード

配信：ポケモン

開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年10月30日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

IARC：3+（3歳以上対象）

