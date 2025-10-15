Yostarは10月14日、アプリゲーム「アークナイツ - 明日方舟 -」にてアップデートのためのメンテナンスが実施された。しかし本来なら16時に終わる予定のところ、翌日15日の4時頃まで大幅延長する事態に。なにが起こったのか、公式が声明を出している。

それによると、最終テストの段階において、ゲストアカウントのユーザーのデータが紛失するかもしれないバグが発覚。新イベントが待ち望まれる中ではあるが、アカウント保護を優先してメンテナンス延長を決めたとのこと。

予告通り4時にメンテナンスは無事終了し、現在は通常のプレイが可能。補填として10回スカウト券や上級理性回復剤+などが全プレイヤーに配布された。また、新イベントの期間延長も検討したものの、思わぬ不具合を避けるため予定通りの期間で進行することを決定している。

ユーザーからは初期の延長お知らせの時点で「ゆっくりで大丈夫ですよ～」「珍しいこともあるもんだ」などの声、大幅延長決定のお知らせの時点で「残業お疲れさまです」「夜通しの作業ありがたすぎる」と感謝する声、午前2時の途中経過報告には「スタッフを労いに来たら逆に労われた件」「運営さんこそ無理せず休んでください！」と心配する声、午前4時のメンテ終了の際には「いつも素敵なゲームをありがとう」「長時間お疲れさまです！」と労いつつ、新ガチャを回すユーザーの姿があった。

総じて印象的なのは、運営の慎重かつ丁寧な姿勢と、ユーザーの民度の良さだった。メンテ延長の投稿にはそれぞれ数百のコメントが寄せられていたが、いずれも暖かな声ばかり。これまでに培った信頼関係のたまものだろう。

「アークナイツ」は期間限定イベント・サイドストーリー「命ある者の旅」を開催中。新着オペレーターとして★6 新約エクシア（CV：石見舞菜香さん）なども登場しているので、この機会に本作をプレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：アークナイツ - 明日方舟 -

ジャンル：タワーディフェンス

配信：Yostar

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2020年1月16日）

価格：基本無料（アイテム課金）

© HYPERGRYPH © Yostar