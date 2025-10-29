Cygamesは10月29日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」にて、Cygames WebStoreでの商品購入後、ログイン時に通信エラーが発生する場合があると告知した。

本現象は、「10月29日12時以降に一度もアプリのタイトルからログインしていない状態で、Cygames WebStoreで複数の商品を同時に購入している」場合に起きる可能性があるとのこと。

まだ不具合が発生していない場合、一度アプリのタイトルからログインすることで、本不具合の発生を回避できる。現在修正対応をしているとのことなので、不具合が起きている人はもうしばらく待とう。

・不具合のお知らせ

https://umamusume.jp/news/detail?id=2882

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

