「ウマ娘」アイテム購入でログインできなくなる不具合
Cygamesは10月29日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」にて、Cygames WebStoreでの商品購入後、ログイン時に通信エラーが発生する場合があると告知した。
本現象は、「10月29日12時以降に一度もアプリのタイトルからログインしていない状態で、Cygames WebStoreで複数の商品を同時に購入している」場合に起きる可能性があるとのこと。
まだ不具合が発生していない場合、一度アプリのタイトルからログインすることで、本不具合の発生を回避できる。現在修正対応をしているとのことなので、不具合が起きている人はもうしばらく待とう。
・不具合のお知らせ
https://umamusume.jp/news/detail?id=2882
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2021年2月24日）
PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）
PC（Steam）：2025年6月26日
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
