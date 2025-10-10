みずほ銀、10月11日から休止　大規模メンテナンスのため

みずほ銀行では2025年10月11日22時から10月12日13時まで、勘定系システムの保守期限到来に伴う大規模メンテナンスを実施。期間中はATMでの入出金や電子決済サービスへのチャージなど、複数のサービスが利用できなくなる。

主な休止サービス（個人顧客向け）は以下のとおり。

●主な休止サービス（個人顧客向け） ■ATM ・みずほ銀行ATMでのすべての取引

・みずほ銀行のキャッシュカードによるすべてのATMでの取引（他の金融機関やコンビニのATMを含む） ■みずほダイレクト（ネットバンキング） ・インターネットバンキング／みずほダイレクトアプリ

・Pay-easy（ペイジー）税金・料金払込サービス

・インターネット残高照会サービス

・ネット口座振替受付サービス

・ネット振込決済サービス

・提携先企業とのサービス連携（みずほダイレクトAPI） ■みずほダイレクト（テレホンバンキング／0120-898-324） ・無人メニューでの応対（顧客情報の確認が必要なサービスメニュー） ■コンタクトセンター ・有人オペレーターでの応対（本人確認が必要な手続きなど）

・無人メニューでの応対（顧客情報の確認が必要なサービスメニュー） ■Pay-easy（ペイジー）口座振替受付サービス ・キャッシュカードを利用した口座振替の申し込み ■みずほマイレージクラブカード（クレジットカード）／みずほJCBデビット ・インターネットでのカード発行申込 ■口座開設&手続きアプリ ・個人番号（マイナンバー）のお届け機能 ■インターネット申込 ・みずほダイレクト新規申込、みずほダイレクト暗証番号変更

・住所・電話番号変更 ■みずほマイレージクラブ（みずほポイントモール） ・マイページの利用

ポイントの確認や交換など、各種機能の利用 ■各種決済アプリへのチャージ・入金 ・みずほ銀行口座からPayPay等へのチャージ、入金

同行は顧客に対し、メンテナンス開始前に入出金や振込、チャージなどの手続きを済ませておくよう案内している。