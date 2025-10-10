このページの本文へ

みずほ銀、10月11日から休止　大規模メンテナンスのため

2025年10月10日 18時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

メンテナンスに伴うサービス休止の案内

　みずほ銀行では2025年10月11日22時から10月12日13時まで、勘定系システムの保守期限到来に伴う大規模メンテナンスを実施。期間中はATMでの入出金や電子決済サービスへのチャージなど、複数のサービスが利用できなくなる。

　主な休止サービス（個人顧客向け）は以下のとおり。

●主な休止サービス（個人顧客向け）

■ATM

・みずほ銀行ATMでのすべての取引
・みずほ銀行のキャッシュカードによるすべてのATMでの取引（他の金融機関やコンビニのATMを含む）

■みずほダイレクト（ネットバンキング）

・インターネットバンキング／みずほダイレクトアプリ
・Pay-easy（ペイジー）税金・料金払込サービス
・インターネット残高照会サービス
・ネット口座振替受付サービス
・ネット振込決済サービス
・提携先企業とのサービス連携（みずほダイレクトAPI）

■みずほダイレクト（テレホンバンキング／0120-898-324）

・無人メニューでの応対（顧客情報の確認が必要なサービスメニュー）

■コンタクトセンター

・有人オペレーターでの応対（本人確認が必要な手続きなど）
・無人メニューでの応対（顧客情報の確認が必要なサービスメニュー）

■Pay-easy（ペイジー）口座振替受付サービス

・キャッシュカードを利用した口座振替の申し込み

■みずほマイレージクラブカード（クレジットカード）／みずほJCBデビット

・インターネットでのカード発行申込

■口座開設&手続きアプリ

・個人番号（マイナンバー）のお届け機能

■インターネット申込

・みずほダイレクト新規申込、みずほダイレクト暗証番号変更
・住所・電話番号変更

■みずほマイレージクラブ（みずほポイントモール）

・マイページの利用
ポイントの確認や交換など、各種機能の利用

■各種決済アプリへのチャージ・入金

・みずほ銀行口座からPayPay等へのチャージ、入金

　同行は顧客に対し、メンテナンス開始前に入出金や振込、チャージなどの手続きを済ませておくよう案内している。

