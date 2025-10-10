マイクロソフト「Word」保存先をOneDriveに　Windows Insider版から展開

このページの本文へ

2025年10月10日 12時15分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　マイクロソフトは10月9日、一部の「Word」アプリのファイル保存先をOneDriveに変更したことを明らかにした。

　対象はWindows上で動作するInsider版のWordアプリ。

　なお、当該アプリでOneDrive上のファイルを開くと、自動保存機能もオンになる。仕事の書類など、勝手に上書き保存されると困るファイルを開く際は、扱いに気を付けた方がよさそうだ。

変更後の動作イメージ

　同社は本件について、「作業は保護され、すぐに共有でき、リアルタイムの共同作業が可能になります」と説明している。

