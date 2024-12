Epic Games Storeにて12月20日より「Vampire Survivors」(通称ヴァンサバ)が無料配布中だ。合計16本のゲームを配布する「ホリデーセール2024」の一環で、配布期間が1日限定となっている点に注意しよう。一度入手しておけば、今後も遊べる。

本作は全方位から襲い来る化け物を倒しつつ自分の能力を強化し、夜明けまで生き延びるローグライトゲームだ。

操作が基本「移動」のみであるシンプルさ、強化できる能力が1ゲームごとに変わるランダム性、一定の強化まで進めば無敵のような爽快感を味わえるなど、中毒性の高いゲーム性でリリース後は大ブレイク。のちのゲームに大きな影響を与えた作品だと言えるだろう。

無料配布は2024年12月21日午前1時までなので、お見逃しなく!

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・Vampire Survivors

https://store.epicgames.com/ja/p/vampire-survivors-f699a1

© 2024 Vampire Survivors™ is a registered trademark of poncle. All rights reserved.