任天堂は10月22日、ピクミンを題材にした映像作品「Pikmin Close to you」を公式YouTubeチャンネルなどで公開した。

これはグループ会社であるニンテンドーピクチャーズが制作したもので、10月7日に公開された「Close to you」の完全版（2つの動画をつなげたもの）となる。

あわせて任天堂はニンテンドーピクチャーズのキャリア募集を実施中だと告知。絵コンテ担当者やエディター、3DCGデザイナーといった職種から、人事担当者やテクニカルディレクターなどの職種も募集している。

応募資格なども載っているので、映像を見て自分も携わりたいと思ったなら、応募してみてはいかがだろうか。

・ニンテンドーピクチャーズ採用情報

https://nintendo-pictures.co.jp/index.html#recruit

任天堂グループであるニンテンドーピクチャーズ株式会社は、任天堂IPを活用した映像の企画・制作を行っています。同社が担当した『Pikmin Close to you』映像をお楽しみください。なお、同社は映像づくりに関する様々な職種でキャリア採用を募集中です。ご興味をお持ちの方はぜひご確認ください。 — 任天堂株式会社 (@Nintendo) October 23, 2025

©Nintendo