任天堂「ピクミン」映像化した部門で人材募集

　任天堂は10月22日、ピクミンを題材にした映像作品「Pikmin Close to you」を公式YouTubeチャンネルなどで公開した。

　これはグループ会社であるニンテンドーピクチャーズが制作したもので、10月7日に公開された「Close to you」の完全版（2つの動画をつなげたもの）となる。

　あわせて任天堂はニンテンドーピクチャーズのキャリア募集を実施中だと告知。絵コンテ担当者やエディター、3DCGデザイナーといった職種から、人事担当者やテクニカルディレクターなどの職種も募集している。

　応募資格なども載っているので、映像を見て自分も携わりたいと思ったなら、応募してみてはいかがだろうか。

・ニンテンドーピクチャーズ採用情報
https://nintendo-pictures.co.jp/index.html#recruit

©Nintendo

