任天堂は10月16日、サポート公式Xにて「スプラトゥーン2」の更新データVer.5.5.2の配信を開始したと告知。

内容は、リーグマッチで対戦した8人の中にNintendo Switchを利用している人とNintendo Switch 2を利用している人の両方が含まれているとき、対戦後にリーグパワーが変動しないことがある問題を修正したとのこと。

前回の更新は2022年11月だったので、約3年振りの改修となる形だ。2025年5月にはNintendo Switchソフト「マリオカート8 デラックス」の更新データも配信しており、古くなった作品も問題があれば修正する姿勢を示している。

ユーザーからは「え、ここでまさかの２を更新ですか」「まだ更新するのすごいな」「久々にやろうかな」「ありがとうございます！」など、驚きや感謝の声が寄せられていた。

©Nintendo