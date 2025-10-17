ゲーム  >  有隣堂「Switch 2」抽選販売　6店舗限定、数量限定で

有隣堂「Switch 2」抽選販売　6店舗限定、数量限定で

2025年10月17日 12時15分更新

文● Zenon／ASCII

　書店チェーンの有隣堂は10月15日、公式X（Twitter）にて最新ゲーム機「Nintendo Switch 2」の抽選販売を告知した。Googleフォームで応募し、当選したら対象の6店舗で購入・受取できる。

【対象店舗】

〈神奈川〉 戸塚モディ店、センター南駅店、ららぽーと海老名店、ミウィ橋本店
〈東京〉 アトレ恵比寿店
〈千葉〉 アトレ新浦安店

　対象商品は日本語・国内専用のNintendo Switch 2で、通常版、「マリオカートワールド セット」、「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」のいずれかから応募できる。

　応募期間は【10月21日12時～18時】で、当選発表は【10月24日午前中】。店頭での購入期間は【10月27日～11月3日】と、全体的にスピーディーに進行する。

　対象店舗が近くにある人は、この機会に応募してみてはいかがだろうか。なお、本抽選は有隣堂の公式X限定のため、公式サイトなどに応募フォームは載ってないので注意しよう。

 

©Nintendo
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています