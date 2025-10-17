書店チェーンの有隣堂は10月15日、公式X（Twitter）にて最新ゲーム機「Nintendo Switch 2」の抽選販売を告知した。Googleフォームで応募し、当選したら対象の6店舗で購入・受取できる。

【対象店舗】 〈神奈川〉 戸塚モディ店、センター南駅店、ららぽーと海老名店、ミウィ橋本店

〈東京〉 アトレ恵比寿店

〈千葉〉 アトレ新浦安店

対象商品は日本語・国内専用のNintendo Switch 2で、通常版、「マリオカートワールド セット」、「Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」のいずれかから応募できる。

応募期間は【10月21日12時～18時】で、当選発表は【10月24日午前中】。店頭での購入期間は【10月27日～11月3日】と、全体的にスピーディーに進行する。

対象店舗が近くにある人は、この機会に応募してみてはいかがだろうか。なお、本抽選は有隣堂の公式X限定のため、公式サイトなどに応募フォームは載ってないので注意しよう。

