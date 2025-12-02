ソニー・インタラクティブエンタテインメントはPlayStation Storeにて、「歳末感謝セール！」を開催。PS5／PS4タイトルが最大80％オフで提供されている。そのなかでオススメのタイトルを4本厳選して紹介しよう。セール期間は12月22日まで。

まずはバンダイナムコエンターテインメントより10月に発売したばかりの「デジモンストーリー タイムストレンジャー デラックスエディション」が初セール。通常1万1000円のところ、 9900円（10％オフ） で購入できる。

本作は人間世界とデジモンが住む異世界「デジタルワールド・イリアス」2つの世界を行き来し、デジモンを仲間にして冒険する育成RPG。「過去と未来」「人間世界と異世界」 そして「人間とデジモン」という相反する2つの要素が複雑に絡み合い、そこから生まれる絆や葛藤を描く。

・「デジモンストーリー タイムストレンジャー デラックスエディション」

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA24699_00-DLTS0DLXEDITION0

2点目はソニー・インタラクティブエンタテインメントより「Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT」を紹介。通常8690円のところ 4345円（50％オフ） で購入できる。

中世日本の美しい風景を描いたオープンワールド時代劇アクションアドベンチャー。新作の「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」とも間接的な繋がりがあるので、ヨウテイのプレイが終わった人はこちらもプレイしてみては。

・「Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT」

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA03209_00-GHOSTDIRECTORPS5

3点目はセガより「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」。通常6930円のところ 2979円（57％オフ） で購入できる。

シリーズの人気キャラクター「真島吾朗」を主人公とし、「龍が如く８」の後の世界を描いた完全新作がセールに登場。海賊船「ゴロー丸」をカスタマイズして船同士の海戦を楽しめるのが特徴だ。

・「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA24478_00-MAINGAME00000000

最後は505 Gamesより「百英雄伝 デジタルデラックスエディション」を紹介。通常8690円のところ 2172円（75％オフ） で購入できる。

本作は「幻想水滸伝」の遺伝子を受け継いだ精神的後継作。ファンからの後押しを受け、クラウドファンディング「Kickstarter」で資金調達を果たし制作された。あの頃の雰囲気を大切にしつつ、現代向けに快適な作りでプレイできる。レビューも掲載しているので購入の参考にしてほしい。

・「百英雄伝 デジタルデラックスエディション」

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0114-PPSA09024_00-HUNDREDHEROESDLX

ここで紹介したタイトル以外にも、お買い得なタイトルが多数ラインアップされているPS Storeのセール。一度ページをのぞいてみてはいかがだろうか。

・PS Store「歳末感謝セール！」ページ

https://store.playstation.com/ja-jp/category/8ee97b19-49d0-4062-b02d-818914417071/1