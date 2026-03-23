バンダイナムコエンターテインメントは3月22日、公式番組「DIGIMONCON 2026」にて、新作スマートフォン向けアプリゲーム「デジモンUP」を2026年にリリースすると発表した。

本作は、「またデジモンと強くなれる」をコンセプトとした「デジモン」シリーズ待望の新作スマートフォン向けアプリゲーム。

本作のためだけにすべてのドットイラストを新たに描き下ろしているほか、ゲーム内にはデジヴァイスなどの玩具シリーズやデジモンカードゲームなど、たくさんのデジモン要素が登場予定。

この発表にユーザーからは「ドット絵がいい…！」「あの頃のデジモンっぽい」「うおお求めてたデジモン来たぁぁ」「俺のスマホにデジモンが！」「3Dも好きだけどやっぱドットだよなぁ」と、好評の声が寄せられている。

開発からは「カジュアルに楽しめるゲームとして開発しております」とされ、コアなファンはもちろん、むかし液晶玩具として発売された初代「デジタルモンスター」を遊んでいた人なども触れるようなゲームになる模様だ。

アプリゲームとしては2018年の「デジモンリアライズ」以来、8年ぶりとなる新作。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：デジモンUP

ジャンル：育成RPG

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2026年予定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©本郷あきよし・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.