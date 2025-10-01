【Amazonタイムセール】革命的な8K 360°カメラ搭載の「DJI Osmo 360」が20％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】革新的な360カメラ「DJI Osmo 360」登場！

ドローンでおなじみのDJI から、次世代の360°画質のアクションカメラ「DJI Osmo 360」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は9万1,300円のところ、今なら20％OFFの7万3,039円で購入できます。

「Osmo 360」は、画期的な1インチ360°イメージングエリアを備えた革新的な360カメラです。防水・耐寒設計により、氷点下の温度から水中シーンまで対応し、過酷な環境での撮影も行えます。

4K/120fpsのスーパースムーズな映像と170°広角ビューであらゆるスリルをキャッチし、臨場感あふれる超広角アクションが撮影できます。スキーやダイビング、サイクリングなどによく行かれる方におすすめです。

次世代の360°画質

超高スペックの8K/50fps 360°撮影。デュアル1インチ360°イメージングと明るいf/1.9アパーチャがより多くの光を招き、低照度でも鮮明で鮮やかなショットを撮影できます。夜の撮影にも対応します。

また、1.2億画素 360°写真をワンタップで撮影し、いつでも臨場感あふれるビューを再体験可能。

編集アシスタント

内蔵の編集アシスタントを有効にすると、Osmo 360は撮影中の向きを自動的に検出し、編集中にセルフィービューに素早く切り替えることができ、印象的な動画を簡単に作成できます。