【Amazonタイムセール】革命的な8K 360°カメラ搭載の「DJI Osmo 360」が20％オフ

【Amazonタイムセール】革新的な360カメラ「DJI Osmo 360」登場！
ドローンでおなじみのDJI から、次世代の360°画質のアクションカメラ「DJI Osmo 360」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は9万1,300円のところ、今なら20％OFFの7万3,039円で購入できます。
「Osmo 360」は、画期的な1インチ360°イメージングエリアを備えた革新的な360カメラです。防水・耐寒設計により、氷点下の温度から水中シーンまで対応し、過酷な環境での撮影も行えます。
4K/120fpsのスーパースムーズな映像と170°広角ビューであらゆるスリルをキャッチし、臨場感あふれる超広角アクションが撮影できます。スキーやダイビング、サイクリングなどによく行かれる方におすすめです。
次世代の360°画質
超高スペックの8K/50fps 360°撮影。デュアル1インチ360°イメージングと明るいf/1.9アパーチャがより多くの光を招き、低照度でも鮮明で鮮やかなショットを撮影できます。夜の撮影にも対応します。
また、1.2億画素 360°写真をワンタップで撮影し、いつでも臨場感あふれるビューを再体験可能。
編集アシスタント
内蔵の編集アシスタントを有効にすると、Osmo 360は撮影中の向きを自動的に検出し、編集中にセルフィービューに素早く切り替えることができ、印象的な動画を簡単に作成できます。
