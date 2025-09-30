SHIFT UPが開発したアクションアドベンチャー「Stellar Blade（ステラーブレイド）」にて9月30日、無料アップデートが実施された。

公式Xによると、「特定のエンディング後に、EVEとシオンの人々の生活を明らかにする3つのエピローグを探求してください」とのこと。

これまでも発売以降、新クエストや「NieR」「NIKKE」とのコラボレーション、イヴの新衣装を多数追加するなど、精力的にアップデートを続けてきたSHIFT UP。しかし、さすがに「エピローグ追加」は誰も予想できず、界隈がザワついている。

ユーザーからは「え？追加エピソードってマジ？？」「エピローグ追加はスゴいな」「これはやらざるを得ない」と驚きの声が寄せられている。

いっぽう、ゲームの仕様上エンディング前のデータから分岐後を見直すことはできず、プレイし直す必要があるのを受けて「また走らなきゃいけないのか」「いい加減チャプターセレクト機能が欲しい」「観たいならやるしかねぇよなぁ！（7周目）」と、決して短くはないストーリーをもう一度やることに対する声も。

なお、SHIFT UPは2027年予定の続編制作についても言及している。あるいはこの追加エピローグは続編への橋渡しになる可能性もあるので、一度はチェックしておいた方がいいかもしれない。

【ゲーム情報】

タイトル：Stellar Blade（ステラーブレイド）

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：SHIFT UP

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：

PS5版：発売中（2024年4月26日）

PC版：発売中（2025年6月12日）

価格：

スタンダードエディション：8980円（パッケージ／ダウンロード）

デジタルデラックスエディション：9980円（ダウンロードのみ）

CERO：D（17歳以上対象）