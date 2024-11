SHIFT UPが11月20日に配信した「Stellar Blade x NieR:Automata DLC」。PlayStation 5向けアクションアドベンチャー「Stellar Blade(ステラーブレイド)」にコラボレーション衣装などを追加する有料DLCとなる。

SIEよりコード提供を受けて実際にプレイしてみたので、詳しくは下記の記事を参照してほしい。

●「ステラーブレイド」エミールショップとの出会い方 2B衣装はクオリティ抜群!

https://ascii.jp/elem/000/004/236/4236045/

今回は、X(Twitter)で話題となっている「NieR:Automata」コラボ衣装にまつわる小ネタを紹介。本作の主人公イヴに2B衣装を着せていると、「ローアングル」にした際に蹴り飛ばされるアクションが追加されているというのだ。実際にやってきたところ、それは真実だった。

カメラをローアングルにすると、普段のイヴは「なに見てるの?」と言わんばかりにこちらへ視線を向けてくる。それだけでも神の視点であるプレイヤーを認識しているそぶりを見せたということで、初見時は「ドキッ」としたものだ。「無言の抗議」かもしれないが。

では2B衣装を着るとどうなるのか。カメラをぐいっとローアングルにすると、約2秒後にイヴが動き出し、プレイヤーを蹴り飛ばしてカメラを上部へ強制的に移動させるのだ。

ここで疑問に思ったのが、2B衣装は服、眼帯、髪型の3種類あるが、キックはどこに依存しているのかという点だ。それぞれ外して試してみたところ、衣装さえ着ていればキックが発動した。

「NieR:Automata」シリーズには似たような挙動があり、トロフィーの条件になっていたこともある。本作にトロフィーの追加はないが、キックの追加は「NieR」への最大級のリスペクトだと言えるのかもしれない。

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2024年4月26日)

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)