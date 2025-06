韓国のゲームメーカーSHIFT UPが開発し、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが販売するアクションアドベンチャー「Stellar Blade(ステラーブレイド)」にて、同社の代表的IP「勝利の女神:NIKKE」とのコラボレーションDLCが配信開始した。

今回はPS5版のコード提供を受けたので、そのレポートをお届けしよう。

はじまりはいつもの荒野

コラボイベントの開始地点は、ザイオン到着後に行ける「荒野」マップの中央付近。ロボット犬「ボルト」がいるので話しかけると、コラボキャラクター「紅蓮」のもとへ案内してくれる。

紅蓮に会うと助けを求められ、5つのミッションを受けられるように。うち2つは荒野、3つは大砂漠に目的地が設定されている。

目的地にたどり着くとそこにはロボットが(ボルトの吠え声も目印に)。調べると景色がぐにゃりと歪んで……。気が付けばNIKKEっぽい戦闘画面に!

僭越ながら筆者は「NIKKE」未プレイ勢。ゆえに本家との違いなどは触れられないが、まるごと別システムのミニゲームを実装するとは、力の入りようが違うと感じた。

レティクルを右スティックで動かしてL2ボタンでエイム、R2ボタンで銃を発射する。敵に狙われたら左右の壁へ○ボタンで移動できる。普段は銃を撃つのも弾薬代がもったいなく感じるけど、ここなら無限で撃ち放題!たーのしー!!

画面右側にある「BURST」ゲージが溜まると、スキルを使用可能。試しに使ってみたらリリーとアダムが船に乗って援護射撃してくれた。

無事クリアしたので、紅蓮にミッション達成を報告。するとボーンレンチというアイテムがもらえ、ボルトのショップで限定コスチューム&ヘアスタイルと交換できた。

そのほかの衣装もミッションをこなせばすべて交換可能(全10種類)。いずれもクオリティの高い衣装なので、フォトモードでの撮影がはかどるというもの。

以上、「ステラーブレイド」における「勝利の女神:NIKKE」コラボDLCプレイレポをお届けした。「NIKKE」側でも「ステラーブレイド」コラボが開催中とのことなので、そちらも要チェックだ。

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:

PS5版:発売中(2024年4月26日)

PC版:発売中(2025年6月12日)

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)