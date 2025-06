ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月12日、アクションアドベンチャー「Stellar Blade(ステラーブレイド)」のPC版(Steam/Epic Games Store)を発売した。新たなローンチトレーラーも公開している。

PC版では、NVIDIA DLSS 4およびAMD FSR 3のアップスケーリングとフレームレートの解除に対応。より美麗なグラフィックと滑らかなアクションバトルを楽しめるようになる。フレームレートの上限も開放されているため、PCのスペック次第でPS5よりもぬるぬる動くプレイが可能に。

また、本作を開発したSHIFT UPの人気タイトル「勝利の女神:NIKKE」とのコラボレーションも本日より開始(PS5版にも配信)。イヴを操作してNIKKE風のバトルを行ったり、さまざまなキャラクター風のコスチュームを入手できる。DLCは有料で1100円だ。

なお、記事執筆時点(14時)でSteamの評価は“圧倒的に好評”。同接人数はなんと10万人に届こうとしている(Steam DB)。ぜひこの話題作をPCでも遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:

PS5版:発売中(2024年4月26日)

PC版:発売中(2025年6月12日)

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)