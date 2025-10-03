このページの本文へ

人気の動画生成AI、無制限で使い放題　Higgsfield AIが大盤振る舞い

2025年10月03日 10時50分更新

文● G. Raymond　編集●ASCII

　統合型AIプラットフォームのHiggsfield AIが10月2日、全プランの全ユーザーを対象に、人気AIモデルへの無制限アクセスを可能にする期間限定キャンペーンの開催を発表した。10月10日まで。

　Wan、Kling、Seedream、Seedance、Minimax、Nano Bananaなどの人気モデルが使い放題になる。Higgsfield AIの料金プランは、ベーシックプランで月額9ドルから。

　公式Xの投稿では、「一度きりのチャンスだ。逃すな」と呼びかけている。発表から8時間以内のリプライとリツイートで100クレジットをDMで配布するキャンペーンも併せて実施中だ。

