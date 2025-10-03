人気の動画生成AI、無制限で使い放題　Higgsfield AIが大盤振る舞い

統合型AIプラットフォームのHiggsfield AIが10月2日、全プランの全ユーザーを対象に、人気AIモデルへの無制限アクセスを可能にする期間限定キャンペーンの開催を発表した。10月10日まで。

Wan、Kling、Seedream、Seedance、Minimax、Nano Bananaなどの人気モデルが使い放題になる。Higgsfield AIの料金プランは、ベーシックプランで月額9ドルから。

公式Xの投稿では、「一度きりのチャンスだ。逃すな」と呼びかけている。発表から8時間以内のリプライとリツイートで100クレジットをDMで配布するキャンペーンも併せて実施中だ。

UNLIMITED access to ALL BEST MODELS. All users & plans.

ONE HISTORICAL opportunity🏆



WAN | Kling | Seedream | Seedance | Minimax | Nano Banana



You only have one shot. Don't let it pass.

Claim before next Friday 00:00.



For the next 8h: reply & retweet = 100 credits in DM pic.twitter.com/rmf8s5trxX