ちいかわ新ぬいぐるみ、店頭販売中止　受注生産に切り替え

グレイ・パーカー・サービスは10月3日、アクセサリーぬいぐるみ新商品「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear（全6種）」について、販売方法を変更すると発表した。オンライン・店頭販売を中止し、受注生産方式に切り替える。

ちいかわ Kiramekko Teddy Bearは、キラキラ輝く瞳が特徴のアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」の第一弾。当初は10月10日に「ちいかわらんど原宿店」で先行販売した後、17日から公式オンラインショップ「ちいかわマーケット」や、全国の常設店、各地のポップアップストアで販売を予定していた。

しかし購入希望者からの意見が多数寄せられたことを受け、オンライン・店頭販売はいずれも中止とした。代わりに、全6種をまとめたコンプリートBOXの受注生産方式に切り替える。

受注受付は10月10日18時から14日正午まで、ちいかわマーケット内の特設ページで実施する。予約すれば確実に入手できる仕組みで、今後は単品販売の計画もあるという。グレイ・パーカー・サービスは「販売方法の変更により心配や迷惑をかけたことを深くお詫びする」としつつ、「多くの声を参考に、ファンの満足度を第一に考えた」とコメントしている。