【売れそう】ちいかわ、おめめキラキラぬいぐるみ

2025年10月02日 13時10分更新

文● G. Raymond　編集●ASCII

　グレイ・パーカー・サービスが10月2日、キラキラ輝く瞳が特徴のアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」を発表した。第一弾として、人気キャラクター「ちいかわ」と「mofusand」が登場する。

　「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear（全6種）」は、ちいかわや仲間たちがテディベアの着ぐるみをまとったデザインで、10月10日から「ちいかわらんど原宿店」で先行販売。その後、10月17日からは公式通販「ちいかわマーケット」や全国のちいかわらんど常設店などで一般販売を開始する。価格は1個2420円。ランダム封入方式のブラインドボックス仕様となっている。

　「mofusand Kiramekko Fluffy Kittens（全6種）」は、猫たちがアニマル衣装を身にまとったデザインで、10月17日から公式通販「もふもふマーケット」や常設店舗「もふもふストア」で販売を開始する。こちらも価格は2420円で、ブラインド仕様だ。

　SNSで人気を集める「ちいかわ」と「mofusand」のコラボレーション商品。ブラインドボックスということもあり、発売直後からファンの注目を集めそうだ。

 

