ユービーアイソフトは9月16日、「アサシン クリード」シリーズ最新作「アサシン クリード シャドウズ」の拡張ダウンロードコンテンツ「淡路の罠」をリリースする。日本時間21時に配信予定だ。

本コンテンツを遊ぶには、奈緒江と弥助の両方のメインストーリーを完了していることが条件となる。完了している場合、摂津の隠れ家で半蔵の密偵に会えば、神秘的な淡路島への新たな旅に出発できるとのこと。

また、奈緒江の新武器として「棒」が登場。そのほか、新たな外見と力を持つユニークな新しい防具や武具を入手でき、奈緒江と弥助の両方の新たなスキルと武器能力も開放されるという。

【ゲーム情報】

タイトル：アサシン クリード シャドウズ

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：ユービーアイソフト

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Ubisoft Store）、Mac（Mac App Store）

※サブスクリプションサービスのUbisoft+に対応。

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

発売日：発売中（2025年3月20日）

価格：

PS5／PC／Macスタンダードエディション：9790円（パッケージ版／ダウンロード版）

XSX|Sスタンダードエディション：9800円（ダウンロード版）

ゴールドエディション：1万5400円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／PCアルティメットエディション：1万8150円（ダウンロード版）

XSX|Sアルティメットエディション：1万8100円（ダウンロード版）

※Mac版はスタンダードエディションのみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

※デジタルコンテンツの有効化にはインターネット接続とUbisoftアカウントが必要です。システム要件、製品の詳細、制限を購入前にご確認ください。

※特典のダウンロードには、インターネット接続が必要です。1度のみ使用可能で、有効期限がございます。

※コレクターズエディションのデジタルコンテンツを入手いただくには、プレイステーションネットワークに接続できる環境が必要となります。

※提供内容は変更になる場合があります。コンテンツはUbisoftの独自の判断により、別の形で販売または配布される可能性があります。

© 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassinʼs Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.