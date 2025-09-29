PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）の各プラットフォームで実施！
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のオープンβテストが10月2日より開催決定！
2025年09月29日 15時15分更新
セガは9月29日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて配信予定の『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のオープンβテストを開催すると発表。開催期間は、2025年10月2日から10月7日となる。
今回のオープンβテストは、PS5／XSX|S／PC（Steam）の各プラットフォームのオンラインサービスに加入していなくても参加可能。また、「Sega Account」への登録は必要としない。
ゲームの配信日は2025年10月30日、価格はデジタルスタンダードエディションが2500円／30thアニバーサリーエディションが6980円だ。
《『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』オープンβテスト概要》
開催期間：2025年10月2日12時～10月7日11時59分（JST）
オープンβテストの参加方法：
各プラットフォームの『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』ストアページの、オープンβテスト参加ボタンより参加。また、本オープンβテストは、PlayStation 4 Official Licensed Productとして認定されている、アーケードスティック型コントローラーにも対応予定だ。
「World Stage」モードの新PVを公開！
新要素「World Stage」モードは、世界各地で開催される大会を舞台にさまざまなトーナメントを勝ち抜いて世界一を目指す、シングルプレイで楽しめるコンテンツ。新たな紹介PVを公開したので、ぜひチェックしよう。
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』 World Stageモード紹介PV
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=veUG7mOMLlA
「VIRTUA FIGHTER Open Championship」グローバルファイナルの開催場所・日時が決定！
全世界で激戦を繰り広げた「VIRTUA FIGHTER Open Championship」の決勝進出者が集まるグローバルファイナルを、2026年3月1日に東京・虎ノ門ヒルズの「TOKYO NODE」で開催。大会は一般観覧も可能なほか、全世界に向けた配信も予定しているので、続報を楽しみに待とう。
《「VIRTUA FIGHTER Open Championship」グローバルファイナル概要》
開催日時：2026年3月1日
開催場所：虎ノ門ヒルズ ステーションタワー TOKYO NODE HALL
東京都港区虎ノ門二丁目6番2号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー46F
賞金額：
1位：10万ドル
2位：1万5000ドル
3位：6000ドル
4位：3000ドル
5～10位：各1000ドル
「バーチャファイター」シリーズのコミック企画が始動！
「バーチャファイター」シリーズの新たな物語が楽しめる、縦スクロールコミック企画が始動する。コミックのタイトルは「14歳と3ヵ月の夏 1995年に飛ばされてゲーセンいったら涙出た ～バーチャファイターシスターズ～（仮）」だ。
キャラクターデザインは、アニメ「推しの子」などを担当する平山寛菜（かんな）さん、シナリオはアニメ「ハイスコアガール」などを手掛ける富田頼子（よりこ）さんが担当することが決定した。
また、この作品は「ZETooN（ゼットゥーン）」という新たなフルカラー縦スクロールエンタメレーベルから配信。今後の情報にぜひ注目しよう。
【公式】ZETooNレーベル＆スタジオ第一弾作品特報ムービー
https://www.youtube.com/watch?v=YjeZpeie9ZY
PC（Steam）版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』のオータムセールを開催！
2025年9月30日～10月7日にかけて、PC（Steam）版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』のオータムセールを開催。通常版は30％オフ、30thアニバーサリーエディションは35％オフとなっているので、お見逃しなく。
なお、PC（Steam）版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』は、2025年10月30日より『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』へ自動的にアップグレードされる。
※タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いします。
【ゲーム情報】
タイトル：Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
ジャンル：対戦型格闘アクション
配信：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam）
配信日：
PS5／XSX|S／PC（Steam）：2025年10月30日予定
Nintendo Switch 2：今冬予定
価格：
デジタルスタンダードエディション：2500円
30thアニバーサリーエディション：6980円
※Nintendo Switch 2版の価格は未定。
プレイ人数：1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）
※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなる。
CERO：B（12才以上対象）
©SEGA
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
