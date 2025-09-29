セガは9月29日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて配信予定の『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のオープンβテストを開催すると発表。開催期間は、2025年10月2日から10月7日となる。

今回のオープンβテストは、PS5／XSX|S／PC（Steam）の各プラットフォームのオンラインサービスに加入していなくても参加可能。また、「Sega Account」への登録は必要としない。

ゲームの配信日は2025年10月30日、価格はデジタルスタンダードエディションが2500円／30thアニバーサリーエディションが6980円だ。

《『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』オープンβテスト概要》

開催期間：2025年10月2日12時～10月7日11時59分（JST）

オープンβテストの参加方法：

各プラットフォームの『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』ストアページの、オープンβテスト参加ボタンより参加。また、本オープンβテストは、PlayStation 4 Official Licensed Productとして認定されている、アーケードスティック型コントローラーにも対応予定だ。

「World Stage」モードの新PVを公開！

新要素「World Stage」モードは、世界各地で開催される大会を舞台にさまざまなトーナメントを勝ち抜いて世界一を目指す、シングルプレイで楽しめるコンテンツ。新たな紹介PVを公開したので、ぜひチェックしよう。

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』 World Stageモード紹介PV

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=veUG7mOMLlA

「VIRTUA FIGHTER Open Championship」グローバルファイナルの開催場所・日時が決定！

全世界で激戦を繰り広げた「VIRTUA FIGHTER Open Championship」の決勝進出者が集まるグローバルファイナルを、2026年3月1日に東京・虎ノ門ヒルズの「TOKYO NODE」で開催。大会は一般観覧も可能なほか、全世界に向けた配信も予定しているので、続報を楽しみに待とう。

《「VIRTUA FIGHTER Open Championship」グローバルファイナル概要》

開催日時：2026年3月1日

開催場所：虎ノ門ヒルズ ステーションタワー TOKYO NODE HALL

東京都港区虎ノ門二丁目6番2号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー46F

賞金額：

1位：10万ドル

2位：1万5000ドル

3位：6000ドル

4位：3000ドル

5～10位：各1000ドル

「バーチャファイター」シリーズのコミック企画が始動！

「バーチャファイター」シリーズの新たな物語が楽しめる、縦スクロールコミック企画が始動する。コミックのタイトルは「14歳と3ヵ月の夏 1995年に飛ばされてゲーセンいったら涙出た ～バーチャファイターシスターズ～（仮）」だ。

キャラクターデザインは、アニメ「推しの子」などを担当する平山寛菜（かんな）さん、シナリオはアニメ「ハイスコアガール」などを手掛ける富田頼子（よりこ）さんが担当することが決定した。

また、この作品は「ZETooN（ゼットゥーン）」という新たなフルカラー縦スクロールエンタメレーベルから配信。今後の情報にぜひ注目しよう。

【公式】ZETooNレーベル＆スタジオ第一弾作品特報ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=YjeZpeie9ZY

PC（Steam）版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』のオータムセールを開催！

2025年9月30日～10月7日にかけて、PC（Steam）版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』のオータムセールを開催。通常版は30％オフ、30thアニバーサリーエディションは35％オフとなっているので、お見逃しなく。

なお、PC（Steam）版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』は、2025年10月30日より『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』へ自動的にアップグレードされる。

※タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いします。

【ゲーム情報】

タイトル：Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

ジャンル：対戦型格闘アクション

配信：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam）

配信日：

PS5／XSX|S／PC（Steam）：2025年10月30日予定

Nintendo Switch 2：今冬予定

価格：

デジタルスタンダードエディション：2500円

30thアニバーサリーエディション：6980円

※Nintendo Switch 2版の価格は未定。

プレイ人数：1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）

※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなる。

CERO：B（12才以上対象）

