セガは1月30日、Nintendo Switch 2用ソフト『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』の配信日を発表。配信日は2026年3月26日予定、ダウンロード専売でスタンダードエディションの価格は2500円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

本日より予約受け付け中。また、本作の発売を記念したトレーラーも公開中なので、要チェックだ。

▼Switch 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』の予約はこちら

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102124

▼Switch 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』プロモーショントレーラー

https://youtu.be/aWr-wbatBBo

■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』について

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』は、3D格闘ゲーム「バーチャファイター」シリーズの最新作。プラットフォームの垣根を超えたクロスプレイや、各プラットフォームで待望のロールバックネットコードにも対応している。全世界のユーザーと、よりスムーズでより深い、白熱のバトルを楽しもう。

【ひとりでじっくり楽しめる新モード「World Stage」】

世界各地で開催される大会を舞台に、数々の強豪と戦い抜く1人用新モード「World Stage」が登場。ゲーム中には、実在の有名プレイヤーもCPUとなって登場する。個性豊かなライバルたちとの対戦で技を磨き、最強を目指そう。

【リプレイ機能やトレーニングモードで高みを目指せ！】

自身のプレイだけでなく、他プレイヤーのリプレイも閲覧できる「リプレイ機能」や、自由に設定可能な「トレーニングモード」を搭載。初めて「バーチャファイター」をプレイする人も、久しぶりにプレイする人にも安心のサポート機能が充実している。

【追加ダウンロードコンテンツで「デュラル」を使用可能に！】

プレイヤーの前に立ちはだかってきた“最後の敵”「デュラル」が、ダウンロードコンテンツでプレイアブルキャラクターとして登場。国籍やプレイスタイルなど、すべてが謎に包まれた異質なキャラクターを、自らの手で操ろう。

価格：880円

※「デュラル」は、「Virtua Fighter Open Championship」などのセガ公式大会では使用できません。

■オープンβテスト2026年2月19日より開催決定！

Nintendo Switch 2版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のオープンβテストを期間限定で開催。開催期間は、2026年2月19日12時～2月24日11時59分（JST）まで。

参加条件：【全プラットフォーム共通】

製品版動作環境を持っているユーザーなら、誰でも参加可能。

参加方法：

【Nintendo Switch 2】

ニンテンドーeショップで配信される『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Ver. Beta』をダウンロードし、起動することで参加できる。

【Steam・PS5・Xbox Series X|S】

普段遊んでいる製品版のオンライン環境に、Nintendo Switch 2プレイヤーが参加する形になる。特別な参加手順はなし。ネットワークテストに、ぜひ協力してみよう。

▼Nintendo Switch 2版発売記念スペシャル称号プレゼント

ゲーム内称号付与日：2026年3月26日

オープンβテストの意見・要望は、VF公式Discordにて報告しよう。

※Nintendo Switch 2での本βテストの参加には「Nintendo Switch Online」への加入が必要になります。

※本βテストに参加される際は、快適な対戦環境のために有線接続でのインターネット利用を推奨いたします。

※βテストのため不具合が生じる恐れがございます。何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

■Nintendo Switch 2版『30thアニバーサリーエディション』も予約受け付け中！

「バーチャファイター」の誕生から30周年を記念した限定版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30thアニバーサリーエディション』を予約受け付け中。

30周年を記念した水着コスチュームや、ファン必見の設定資料集、サウンドトラックなど、ここでしか手に入らないアイテムを多数収録している。

《30thアニバーサリーエディション 内容》

●Nintendo Switch 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』本編

●VF30周年記念 水着コスチュームセット

●VF30周年 アニバーサリーサウンドコレクション

●VF30周年記念 秘蔵設定資料集

●DLC レジェンダリーパック＆「龍が如く」シリーズコラボパック

●アニバーサリーエディション スペシャル称号

■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』 Ver.1.08アップデートを配信

1月30日より、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のVer.1.08アップデートを配信。本アップデートでは、不具合の修正に加え、PC（Steam）版においてアラビア語およびヒンディー語の字幕表示を新たに対応している。

詳細については、バーチャファイターオフィシャルウェブポータルにて確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

ジャンル：対戦型格闘アクション

配信：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam）

配信日：

PS5／XSX|S／PC（Steam）：配信中（2025年10月30日）

Switch 2：2026年3月26日予定

価格：

スタンダードエディション：2500円（ダウンロード版）

30thアニバーサリー・エディション：6980円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～2人（オンライン時：最大16人※）

※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。

CERO：B（12才以上対象）

©SEGA