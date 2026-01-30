オープンβテストを2026年2月29日～24日の期間限定で実施
Switch 2版『バーチャファイター5 R.E.V.O. World Stage』が3月26日に発売決定！
セガは1月30日、Nintendo Switch 2用ソフト『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』の配信日を発表。配信日は2026年3月26日予定、ダウンロード専売でスタンダードエディションの価格は2500円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。
本日より予約受け付け中。また、本作の発売を記念したトレーラーも公開中なので、要チェックだ。
▼Switch 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』の予約はこちら
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102124
▼Switch 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』プロモーショントレーラー
■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』について
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』は、3D格闘ゲーム「バーチャファイター」シリーズの最新作。プラットフォームの垣根を超えたクロスプレイや、各プラットフォームで待望のロールバックネットコードにも対応している。全世界のユーザーと、よりスムーズでより深い、白熱のバトルを楽しもう。
【ひとりでじっくり楽しめる新モード「World Stage」】
世界各地で開催される大会を舞台に、数々の強豪と戦い抜く1人用新モード「World Stage」が登場。ゲーム中には、実在の有名プレイヤーもCPUとなって登場する。個性豊かなライバルたちとの対戦で技を磨き、最強を目指そう。
【リプレイ機能やトレーニングモードで高みを目指せ！】
自身のプレイだけでなく、他プレイヤーのリプレイも閲覧できる「リプレイ機能」や、自由に設定可能な「トレーニングモード」を搭載。初めて「バーチャファイター」をプレイする人も、久しぶりにプレイする人にも安心のサポート機能が充実している。
【追加ダウンロードコンテンツで「デュラル」を使用可能に！】
プレイヤーの前に立ちはだかってきた“最後の敵”「デュラル」が、ダウンロードコンテンツでプレイアブルキャラクターとして登場。国籍やプレイスタイルなど、すべてが謎に包まれた異質なキャラクターを、自らの手で操ろう。
価格：880円
※「デュラル」は、「Virtua Fighter Open Championship」などのセガ公式大会では使用できません。
■オープンβテスト2026年2月19日より開催決定！
Nintendo Switch 2版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のオープンβテストを期間限定で開催。開催期間は、2026年2月19日12時～2月24日11時59分（JST）まで。
参加条件：【全プラットフォーム共通】
製品版動作環境を持っているユーザーなら、誰でも参加可能。
参加方法：
【Nintendo Switch 2】
ニンテンドーeショップで配信される『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Ver. Beta』をダウンロードし、起動することで参加できる。
【Steam・PS5・Xbox Series X|S】
普段遊んでいる製品版のオンライン環境に、Nintendo Switch 2プレイヤーが参加する形になる。特別な参加手順はなし。ネットワークテストに、ぜひ協力してみよう。
▼Nintendo Switch 2版発売記念スペシャル称号プレゼント
ゲーム内称号付与日：2026年3月26日
オープンβテストの意見・要望は、VF公式Discordにて報告しよう。
※Nintendo Switch 2での本βテストの参加には「Nintendo Switch Online」への加入が必要になります。
※本βテストに参加される際は、快適な対戦環境のために有線接続でのインターネット利用を推奨いたします。
※βテストのため不具合が生じる恐れがございます。何卒ご理解の程宜しくお願い致します。
■Nintendo Switch 2版『30thアニバーサリーエディション』も予約受け付け中！
「バーチャファイター」の誕生から30周年を記念した限定版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30thアニバーサリーエディション』を予約受け付け中。
30周年を記念した水着コスチュームや、ファン必見の設定資料集、サウンドトラックなど、ここでしか手に入らないアイテムを多数収録している。
《30thアニバーサリーエディション 内容》
●Nintendo Switch 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』本編
●VF30周年記念 水着コスチュームセット
●VF30周年 アニバーサリーサウンドコレクション
●VF30周年記念 秘蔵設定資料集
●DLC レジェンダリーパック＆「龍が如く」シリーズコラボパック
●アニバーサリーエディション スペシャル称号
■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』 Ver.1.08アップデートを配信
1月30日より、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のVer.1.08アップデートを配信。本アップデートでは、不具合の修正に加え、PC（Steam）版においてアラビア語およびヒンディー語の字幕表示を新たに対応している。
詳細については、バーチャファイターオフィシャルウェブポータルにて確認してほしい。
【ゲーム情報】
タイトル：Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
ジャンル：対戦型格闘アクション
配信：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam）
配信日：
PS5／XSX|S／PC（Steam）：配信中（2025年10月30日）
Switch 2：2026年3月26日予定
価格：
スタンダードエディション：2500円（ダウンロード版）
30thアニバーサリー・エディション：6980円（ダウンロード版）
プレイ人数：1～2人（オンライン時：最大16人※）
※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。
CERO：B（12才以上対象）
©SEGA