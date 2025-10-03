ミラー配信にはHIMAさんと、どぐらさんがゲストで登場！
『Virtua Fighter 5 RWS』オープンβテスト開催記念のスペシャル配信を10月4日11時に実施決定！
2025年10月03日 14時45分更新
セガは10月3日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）用ソフト『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のオープンβテスト開催を記念し、アメリカのVFレジェンドプレイヤー・SHIDOSHAさんによるバーチャファイター基本講座＆エキシビションマッチを生配信すると発表。
日本国内では、2025年10月4日11時より“VIRTUA FIGHTER Open Championship”グローバルファイナル出場者のHIMAさん、プロ格闘ゲームプレイヤーのどぐらさんをゲストに迎えたミラー配信を行う。
配信中はバーチャファイターに関する質問を随時募集し、豪華ゲストが視聴者やユーザーからの疑問に答えていくという。ぜひともチェックしよう。
オープンβテスト開催記念！VF基本講座＆エキシビジョンマッチのウォッチパーティー
https://www.youtube.com/watch?v=qwrPQgOLcDU
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』オープンβテスト開催中！
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のオープンβテストを2025年10月7日まで開催中。今回のオープンβテストは、PS5／XSX|S／PC（Steam）の各プラットフォームのオンラインサービスに加入していなくても参加可能だ。また、「Sega Account」への登録も必要ない。
《『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』オープンβテスト概要》
開催期間：2025年10月7日11時59分（JST）まで
オープンβテストの参加方法：
【Steam】
・Steamの『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』ストアページへアクセス
・ページ内の「Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage Ver. Betaに参加」のアクセスリクエストボタンを押すとテストに参加可能。
※クローズドβでインストール済みの方は、そちらを起動することで参加可能です。
【PS5・XSX|S】
・各プラットフォームのストアよりアプリケーションをダウンロード、起動することでテストに参加可能。
※本体にクローズドβテスト用のアプリケーションをインストール済みの方は、インターネットに接続している状態で該当のものを起動することで、オープンβテスト向けに自動でアップデートされます。
※本オープンβテストは、PlayStation 4 Official Licensed Productとして認定されている、アーケードスティック型コントローラーにも対応しています。
【ゲーム情報】
タイトル：Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
ジャンル：対戦型格闘アクション
配信：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam）
配信日：
PS5／XSX|S／PC（Steam）：2025年10月30日予定
Nintendo Switch 2：今冬予定
価格：
デジタルスタンダードエディション：2500円
30thアニバーサリーエディション：6980円
※Nintendo Switch 2版の価格は未定。
プレイ人数：1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）
※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなる。
CERO：B（12才以上対象）
