セガは10月3日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）用ソフト『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のオープンβテスト開催を記念し、アメリカのVFレジェンドプレイヤー・SHIDOSHAさんによるバーチャファイター基本講座＆エキシビションマッチを生配信すると発表。

日本国内では、2025年10月4日11時より“VIRTUA FIGHTER Open Championship”グローバルファイナル出場者のHIMAさん、プロ格闘ゲームプレイヤーのどぐらさんをゲストに迎えたミラー配信を行う。

配信中はバーチャファイターに関する質問を随時募集し、豪華ゲストが視聴者やユーザーからの疑問に答えていくという。ぜひともチェックしよう。

オープンβテスト開催記念！VF基本講座＆エキシビジョンマッチのウォッチパーティー

https://www.youtube.com/watch?v=qwrPQgOLcDU

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』オープンβテスト開催中！

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のオープンβテストを2025年10月7日まで開催中。今回のオープンβテストは、PS5／XSX|S／PC（Steam）の各プラットフォームのオンラインサービスに加入していなくても参加可能だ。また、「Sega Account」への登録も必要ない。

《『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』オープンβテスト概要》

開催期間：2025年10月7日11時59分（JST）まで

オープンβテストの参加方法：

【Steam】

・Steamの『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』ストアページへアクセス

・ページ内の「Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage Ver. Betaに参加」のアクセスリクエストボタンを押すとテストに参加可能。

※クローズドβでインストール済みの方は、そちらを起動することで参加可能です。

【PS5・XSX|S】

・各プラットフォームのストアよりアプリケーションをダウンロード、起動することでテストに参加可能。

※本体にクローズドβテスト用のアプリケーションをインストール済みの方は、インターネットに接続している状態で該当のものを起動することで、オープンβテスト向けに自動でアップデートされます。

※本オープンβテストは、PlayStation 4 Official Licensed Productとして認定されている、アーケードスティック型コントローラーにも対応しています。

【ゲーム情報】

タイトル：Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

ジャンル：対戦型格闘アクション

配信：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam）

配信日：

PS5／XSX|S／PC（Steam）：2025年10月30日予定

Nintendo Switch 2：今冬予定

価格：

デジタルスタンダードエディション：2500円

30thアニバーサリーエディション：6980円

※Nintendo Switch 2版の価格は未定。

プレイ人数：1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）

※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなる。

CERO：B（12才以上対象）

