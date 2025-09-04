「SEGA Account」のアカウント連携登録をするとゲーム中で使用できる特別称号をプレゼント！

セガは9月4日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam）で配信予定の『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』について、クローズドβテストを開催すると発表。対象プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で、期間は2025年9月11日から9月16日となる。

今回のクローズドβテストは、クロスプラットフォーム対応にともなうPS5／XSX|S／PC（Steam）間のオンラインマッチに関するテストとなる。本βテストは、各プラットフォームのオンラインサービスに加入していなくても参加可能だ。

本作はダウンロード専売で、配信日はPS5／XSX|S／PC（Steam）版が2025年10月30日予定。価格は、スタンダードエディションが2500円、30thアニバーサリーエディションが6980円だ。

※Nintendo Switch 2版の配信日や価格は未定。

【『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』クローズドβテスト概要】

参加者募集期間：2025年9月11日12時～9月16日11時59分（JST）

プロダクトコード配布期間：2025年9月11日12時～9月16日11時59分（JST）

※こちらのコードはPS5版、XSX|S版で使用可能なコード。Nintendo Switch 2には使用できません。

▼クローズドβテストの参加方法

下記のURLから「SEGA Account」に登録し、希望の『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』対応プラットフォームと連携を行う。PC（Steam）版は「SEGA Account」との連携は必要なし。『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』ストアページのクローズドβテスト参加ボタンより参加しよう。

▼SEGA Account登録ページ

https://sega-account.com/

【PS5、XSX|Sと連携した人】

今回のクローズドβテスト参加に必要なプロダクトコードを配布。

【Nintendo Switch 2と連携した人】

続報を待とう。アカウント連携はいつ行っても問題なし。

「SEGA Account」登録者キャンペーンも同時開催！

「SEGA Account」のアカウント連携登録を行い、PS5版、XSX|S版で今回のクローズドβテストに参加した人に、製品版にてゲーム中で使用できる特別称号をプレゼント。

※今回のクローズドβテスト対象外のNintendo Switch 2版についても、こちらのキャンペーンは対象となります。

※PC（Steam）版は2025年10月30日以降、製品版をお持ちのすべての皆様に特別称号をプレゼントします。

▼対象ゲーム内称号：Virtua Team

【キャンペーン称号付与日時】