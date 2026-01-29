アクアプラスは1月29日、「うたわれるもの」シリーズ最新作『うたわれるもの 白への道標』をNintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam）にて同時発売すると発表。

あわせて公式サイトをオープンし、プロモーションムービーや最新情報、店舗特典情報を公開した。

発売日は、2026年5月28日予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8580円、プレミアムエディションが1万4080円、前作とのダブルパックが1万4080円となる。

本作は、「うたわれるもの」シリーズがこれまで紡いできた物語と世界観を継承しつつ、新たな物語で描かれる最新作。

長年シリーズを支えてきたファンはもちろん、初めて「うたわれるもの」に触れる人にも楽しめる内容となっており、物語、キャラクター、音楽、演出のすべてにおいて、同社ならではのこだわりを詰め込んだ作品となっている。

また、本作はPlayStation 5、PC（Steam）のほか、同社初となるNintendo Switch 2タイトルとして発売。さらに、Nintendo Switch 2では、より本作を楽しめるよう、シリーズ作品の一つである『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』の同時発売も決定している。

続報は順次発表していくとのことなので、期待しよう。

▼『うたわれるもの 白への道標』プロモーションムービー

https://youtu.be/IKLmHtFjTwY

▼『うたわれるもの 白への道標』オープニングアニメーションムービー

https://youtu.be/HqirSx1dlhs

■トピック

●「うたわれるもの」シリーズ最新作『うたわれるもの 白への道標』の発売日が2026年5月28日に決定！

●最新ビジュアルやゲーム画面を公開！

公式サイトにて最新のビジュアルやゲーム画面を公開。

●「プレミアムエディション」特典情報

本作のプレミアムエディションの特典情報を公開。

・『うたわれるもの 白への道標』特製パッケージ

プレミアムエディション専用デザインの特製パッケージ。

・『うたわれるもの 白への道標』アクリルプレート

プレミアムエディションのために描き下ろされたイラストを使用したアクリルプレート。

・『うたわれるもの 白への道標』オリジナルドラマCD

シナリオライター書き下ろしによる、オリジナルストーリーを収録したドラマCD。

・『うたわれるもの 白への道標』ビジュアルブック

キャラクターやイラスト等を収録したビジュアルブック。

・『うたわれるもの 白への道標』オリジナルサウンドトラック

本作の楽曲の中から選んだ全30曲を収録した音楽CD。

※画像はNintendo Switch 2版です。

●『うたわれるもの 白への道標』店舗特典情報

イラストレーターによる描き下ろしイラストや今までのイラストを使用したオリジナル特典が店舗別で付いてくる。予約受付も開始しているので、確実に入手するには早めに予約しよう。店舗特典情報の詳細は公式サイトを確認してほしい。

●前作『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』もNintendo Switch 2で同時発売！

現在PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）で発売中の『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』がNintendo Switch 2にて『うたわれるもの 白への道標』と同時発売。また、『うたわれるもの 白への道標』とセットになった「ダブルパック」も販売する。

【ゲーム情報】

タイトル：うたわれるもの 白への道標

ジャンル：RPG

販売：アクアプラス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年5月28日予定

価格：

通常版：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

プレミアムエディション：1万4080円（パッケージ版）

ダブルパック：1万4080円（パッケージ版）

CERO：審査予定

※ダブルパックは『うたわれるもの 白への道標』と『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』のセット商品で、Nintendo Switch 2版のみとなります。

※Nintendo Switch 2版『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』の価格は6380円）となります。

※PC（Steam）はダウンロード版のみとなります。

©AQUAPLUS

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“PlayStation”、“PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。