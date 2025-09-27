ゲーム  >  推しがデスクに降臨！ VTuberイラストのマウスパッドが“ガチ仕様”な件

推しがデスクに降臨！ VTuberイラストのマウスパッドが“ガチ仕様”な件

2025年09月27日 18時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

　プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした事業を展開するREJECTは、ゲーミングギアブランド「REJECT GEAR」から「REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT VTuber Edition」（全3種、7480円）を発売中。

　REJECTのプロ選手監修のもと、同社の高品質マウスパッド「FENON」をベースに誕生した特別モデル。デフォルトカラーのFENONと同等のスペックをそなえながら、表面にはイラストレーターによる描き下ろしイラストが高精度に描かれている。

「ぷるる エディション <デビル>」。天鬼ぷるるがモデル。“小悪魔”をコンセプトに、リップやアイメイクのガーリーな要素を全面に押し出すようなイラスト

「URS-No.1005 Edition 」。URS-No.1005（とおこ）がモデル。“いつもと違う自分”をコンセプトに、普段のポップカラーとは異なるシックで大人なカラーを採用

「dtto. Edition 」。dtto.がモデル。普段とは対照的な女性らしさがあふれる女の子を表現

　エッジが円弧を描くように丸みを帯びている「スーパーアークエッジ加工」が特徴。腕がマウスパッドの端に触れても、動きを妨げることなく快適な操作を可能にするという。

円弧を描くようなエッジ加工

　表面には厳選した布地を使用。ソフトタイプではあるものの強力なグリップ力をそなえたベースを採用し、高速なマウス操作の中でもしっかりとマウスを止められるようになっている。

なめらかで正確なマウス操作を実現するという

　プロeスポーツプレイヤーの意見を反映して設計された、幅500×奥行き450mmの大型サイズも特徴（厚さは4mm）。マウスの可動域を最大限に確保することで、ゲーム中のあらゆる動きに対応するとうたう。

マウスを大きく振るプレイスタイルでも、パッドから飛び出す心配がない

　VTuber本人と共にデザインを考え、スペックとアート性の両方を追求したというマウスパッド。“推し”の存在を常に感じながらゲームに集中できる、eスポーツにももってこいのスペックが魅力だ。

■関連サイト

