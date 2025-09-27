プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした事業を展開するREJECTは、ゲーミングギアブランド「REJECT GEAR」から「REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT VTuber Edition」（全3種、7480円）を発売中。

REJECTのプロ選手監修のもと、同社の高品質マウスパッド「FENON」をベースに誕生した特別モデル。デフォルトカラーのFENONと同等のスペックをそなえながら、表面にはイラストレーターによる描き下ろしイラストが高精度に描かれている。

エッジが円弧を描くように丸みを帯びている「スーパーアークエッジ加工」が特徴。腕がマウスパッドの端に触れても、動きを妨げることなく快適な操作を可能にするという。

表面には厳選した布地を使用。ソフトタイプではあるものの強力なグリップ力をそなえたベースを採用し、高速なマウス操作の中でもしっかりとマウスを止められるようになっている。

プロeスポーツプレイヤーの意見を反映して設計された、幅500×奥行き450mmの大型サイズも特徴（厚さは4mm）。マウスの可動域を最大限に確保することで、ゲーム中のあらゆる動きに対応するとうたう。

VTuber本人と共にデザインを考え、スペックとアート性の両方を追求したというマウスパッド。“推し”の存在を常に感じながらゲームに集中できる、eスポーツにももってこいのスペックが魅力だ。