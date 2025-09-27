このページの本文へ

東京ゲームショウ2025レポート 第19回

スマホで遊べる「モンスターハンターアウトランダーズ」を初披露！リアル10連ガチャもレベルアップしたLevel Infiniteブース

2025年09月27日 12時30分更新

文● 飯島範久　編集●三宅／ASCII

　東京ゲームショウ2025のLevel Infiniteブースで一番の注目は、世界初披露となる「モンスターハンターアウトランダーズ」の試遊だ。ソロプレイのクエスト「瑰麗岩礁探索」と、マルチプレイのクエスト「高難度：融光種リオレウス」での狩猟が楽しめ、限定ノベルティや記念グッズがもらえる。

スマホで遊べるモンハンをこの機会に体験しよう

「勝利の女神：NIKKE」ブースでは、一昨年のコミケで大好評だった「リアル10ガチャ」企画が、レベルアップして登場。参加者にはさまざまなグッズがもらえる。

コスプレイヤーたちが登場し、ガラス越しのハイタッチも

　初出展となる「Delta Force」のブースでは、コスプレイヤーの撮影会や試遊、ノベルティの配布などが行われる。26日は、プレミアムマッチとして、倉持由香さんと夜よいちさんがプレイ。週末も野々宮ミカさんをはじめとしたプレイヤーがプレイしている。

ゲームタイトルの世界観の中でコスプレイヤーの撮影会

この日は、倉持由香さんと夜よいちさんのプレミアムマッチが行われていた

「EXOBORNE」も日本初試遊となり、世界観を再現したパワードスーツが展示。オフライン試遊イベントに参加すると、オリジナルグッズがもらえる。

パワードスーツは座って記念撮影が可能

　アクションRPG「Path of Exile 2」のブースも用意されている。15体のボスラッシュにチャレンジでき、リーダーボードでランキングを競う。フォトブースも用意され、写真はアバターとして保存できる。

赤い電飾の薄暗い室内でボスラッシュに挑戦できる

　このほか、ステージでは人気コスプレイヤーによるショーや人気声優、開発陣などが登壇。ドキドキスタンプラリーも実施しており、入場後即立ち寄ることをオススメする。

人気コスプレイヤーによるショーが行われていた

