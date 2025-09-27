東京ゲームショウ2025レポート

ゲーミングPCやディスプレー、ビデオカードの新製品も発表

世界を知ったゲーム大会の裏話！ ギガバイト「AORUS」ブースで「QT DIG∞」FORTNITE部門の選手たちがトークショー【TGS2025】

文●ドリまつ／ASCII　編集⚫︎ASCII

QT DIG∞

「東京ゲームショウ2025」のギガバイト「AORUS」ブースをレポート

　東京ゲームショウ2025のギガバイトのゲーミングブランド「AORUS」ブースでは、新製品の発表や展示で来場者を魅了した。

　9月27日には、プロeスポーツチーム「QT DIG∞」の選手たちによるトークショーも実施。ステージ登壇者とともに、会場は多くのファンで賑わっていた。

AORUSの最新ゲーミングPC＆デバイス

　トークショーに先立ち、AORUSは最新のゲーミングPCやディスプレー、ビデオカードを発表。最先端の仕様を備えた製品ラインアップなので、ゲーマーやクリエイターの注目を集めただろう。

AORUS PRIME 5 ゲーミングPC

AORUS PRIME 5 ゲーミングPC

　AORUS独自のATX プレミアム・ゲーミングPCという「AORUS PRIME 5」。AMD Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16Gを搭載し、32GBメモリーと2TB SSDを標準装備するなど、ゲーマーやクリエイターに極限の体験を保証する仕様となっている。

　冷却には専用240mm簡易水冷クーラーを採用し、専用のPCケースと850W電源（80 PLUS Gold認証）も組み合わされ、ハイエンドユーザーにふさわしい完成度を感じさせる一台だ。

MO27Q28Gディスプレー

MO27Q28Gディスプレー

　ディスプレーの新製品として登場したのが「MO27Q28G」。第4世代WOLEDパネルを搭載し、280Hzのリフレッシュレートと0.03msの応答速度を実現。ピーク1500ニトの高輝度とHDR表示で、高コントラストな映像体験を提供する。

　さらに、反射を99％抑えるコーティングによりゲーミング環境での視認性も抜群。AIベースのOLEDケア機能を備えており、長時間使用においても安心して使える設計だ。

GeForce RTX 5070 AERO OC 12G

GeForce RTX 5070 AERO OC 12G

　新ビデオカードとして披露されたのが「GeForce RTX 5070 AERO OC 12G」。12GB GDDR7メモリを搭載し、冷却性能を高める「WINDFORCEシステム」を採用。ケース内を彩るRGBライティングや、性能と静音性を選択できるデュアルBIOSも備えている。

　さらに、大型カードをしっかり支える強化構造や設置自在なVGAホルダーも標準装備されるなど、安定性と使い勝手を追求した仕様だ。4年間の延長保証（要オンライン登録）にも対応し、長期的な利用を見据えた設計が光る。

QT DIG∞選手たちが語るFORTNITE世界大会のリアル

　ステージでは、プロeスポーツチーム「QT DIG∞」FORTNITE部門の選手たちによるトークショーを実施し、2025年シーズンの活躍を振り返った。

QT DIG∞

登壇者は左から、Shiras氏、QT DIG∞ストリーマー・LiaqN氏、QT DIG∞ FORTNITE部門・PONY選手、Jaemon選手、Zerokun選手、Merem選手、スペシャルゲスト・Pols氏

　トークでは、FNCS世界大会（FNCS 2025 Global Championship）に参加した際の体験が中心に語られた。会場の雰囲気や演出など、日本・アジアと世界の違いを肌で感じたという。特に、「世界では1位を目指す意識がスゴイ」「勝ったら分かりやすく喜ぶし、負けたら机とか叩いて本気で悔しがるんですよ」と、勝敗への感情表現が強いこと、選手たちの熱量の高さなどが印象的なコメントとして挙がった。

QT DIG∞

FNCS世界大会を振り返るPONY選手

　大会での対戦については、1対1の戦闘でうまく立ち回れたようで、世界一位の相手にも勝ち越す場面があったという。世界でも通用する手応えを得られたようだ。

　反省点としては、もっと早くから世界大会に参加するチームと交流し、十分な準備を整えて臨むべきだったと振り返りつつ、すでに次の大会に向けた準備を進めていることも語られた。

BTO PCとeスポーツの両輪で魅せたAORUSブース

　AORUSブースは、新製品発表からプロ選手によるトークショーまで、幅広い来場者を惹きつける内容で盛り上がった。最先端のPCやグラフィックスボードを展示しながら、eスポーツと結び付けた発信を行う姿勢はブランドの強みを示している。

東京ゲームショウ2025

トークショーもあり、盛況だったAORUSブース

　今回の展示を通じて、ギガバイトの今後の製品展開やAORUSブランドの進化からますます目が離せない。

