9月25日〜28日、千葉・幕張メッセで開催されている東京ゲームショウ2025。会場内では物販コーナーも充実しており、幅広いグッズが展開されています。

筆者が訪れたブースの一つに、バンダイナムコグループのアニメやゲームのキャラクター商品を取り揃えた「アソビストア」があります。ゲームでおなじみのキャラクターグッズが揃っており、思わず足を止めて見入ってしまいました。

ブースをチェックしていると、もらえたのがステッカー。バンダイナムコエンターテインメントの格闘ゲーム「鉄拳8」と……おやっ、カルビーの「ポテトチップス 濃厚キング」のコラボだそうで。意外な組み合わせ。

なんでも、ポテトチップス 濃厚キングから、期間限定で鉄拳8とのコラボパッケージが発売されているそう。鉄拳でおなじみのキャラたちが、濃厚キングのパッケージにアイキャッチとして登場するそうです。

ゲームの情報をチェックしていたら、意外なところでスナック菓子の老舗とのコラボを目にすることになるとは。こういった組み合わせも、ゲームという文化が幅広い層に受け入れられている証の一つなのかもしれません。