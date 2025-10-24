【無料ゲーム】三人称ホラー「Fear the Spotlight」1週間だけ1980円→0円 初代PSのようなローポリで満足感の高い恐怖を与えてくれる
Epic Games Storeにて10月24日より、三人称ホラーアドベンチャーゲーム「Fear the Spotlight」の無料ダウンロード配信が実施中だ。期間は2025年10月31日0時まで。
本作は、初代PlayStation時代のようなローポリグラフィックスが特徴のホラーゲーム。放課後の学校へ忍び込み、怪物に見つかることなく友達を探し出し、残酷な悲劇の真相を解き明かすのが目的だ。
謎解きやかくれんぼがメインで、ホラー表現はそこまで過激でないが満足感の高い恐怖を与えてくれるとのこと。サスペンス風のストーリーに力が入っており、数時間で終わるお手軽さもあいまってユーザーからの評価は高い。
・Epic Games Storeトップページ
https://store.epicgames.com/ja/
・「Fear the Spotlight」製品ページ
https://store.epicgames.com/ja/p/fear-the-spotlight-97656f
