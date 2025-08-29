【無料ゲーム】高難度パズルADV「マシナリウム」1週間限定で2400円→0円 「芸術的な名作」「雰囲気が好き」
2025年08月29日 18時00分更新
Epic Games Storeにて8月29日より、アドベンチャーゲーム「Machinarium （マシナリウム）」の無料ダウンロード配信が実施中だ。期間は2025年9月5日0時まで。
本作は、ロボットの主人公を操作し、さまざまな問題を解決するパズルアドベンチャーゲーム。パズルは理不尽な難易度のものもあって難しめだが、ヒント機能も搭載している。Steamでは“圧倒的に好評”の評価を得ており、リリースから16年の年月を経てなお語り継がれるインディー作品だ。
また、みんなでコースを作ってレースするパーティゲーム「Make Way」も無料配信中。ボイスチャットを繋いで友人とワイワイやればバカ騒ぎができて楽しいと評判の作品だ。こちらもあわせてチェックしてみては。
