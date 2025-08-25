Epic Games Storeにて8月22日より、シミュレーションゲーム「Kamaeru: A Frog Refuge（カエルの楽園）」の無料ダウンロード配信が実施中だ。期間は2025年8月29日0時まで。

本作は、かわいいカエルを集めて育てるシミュレーションゲーム。プレイヤーは保護区となる湿地を作り替え、畑を耕し、配置した家具に寄ってきたカエルの写真を撮ったり、テイムして収集したり、交配させたりしてカエルを集めていく。その総数はなんと500種類以上！

やれることがどんどん増えるので、「癒しのつもりで始めたら社畜のように遊んでた」という人も。カエルが「可愛い」と思える人や、箱庭を自由に作るのが好きな人にオススメだ。

また、とある植物店の店主となってプレイするオカルトパズルゲーム「Strange Horticulture」も無料配信中。しっとりとした音楽と、ほどよい謎解きがおもしろいと評判の作品だ。こちらもあわせてチェックしてみては。

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・「Kamaeru: A Frog Refuge」製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/kamaeru-0c301e

・「Strange Horticulture」製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/strange-horticulture-360e80

© 2023-2024 HUMBLE REEDS

© 2017-2022 Bad Viking Games. Developed by Bad Viking Games. Licensed exclusively worldwide to and published by Iceberg Interactive B.V. All brands, product names, and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners. All rights reserved. Made in the UK.