2025年08月20日

文● Zenon／ASCII

　任天堂は8月19日、「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」を放送。そこでNintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」を11月20日に発売すると発表した。

　ディレクターを務めるソラの桜井政博氏がプレゼンターとなり、本作の魅力をたっぷり45分紹介。制作の経緯から基本的な遊び方、2003年に発売した「カービィのエアライド」からの進化点や、本作ならではの楽しみ方などを実機プレイで解説している。

「こりゃあ『マリオカート』でよいでしょう！」とぶっちゃける桜井氏。しかし45分後、全然別モノの遊びが詰まっていることを同時視聴者40万人が知る

　本作は「星のカービィ」のキャラクターを使ったレースゲーム。さまざまなマシンを乗り換え、コピー能力（カービィ以外はキャプチャー）で道中の敵から多数のワザを奪い、トップを目指す「エアライド」モードが基本となる。

デデデ大王、コックカワサキなど参戦キャラは多数！

スピード感のあるレースを楽しめる「エアライド」モード

コピー能力「プラズマ」はレバガチャする必要がなくなった

桜井氏は最下位からの華麗な逆転劇という魅せプレイを披露。「けっこう面白いんじゃないですかね？」と自画自賛した場面では、コメント欄も大盛り上がりだった

　そして箱庭空間でボーナスアイテムを手に入れ、スタジアムというミニゲームでの勝利を目指す「シティトライアル」モードを用意。これがファンにとっては「メインディッシュ」になるとのこと。

　最大16人（ローカル通信では8人＋NPC8体）で遊べるほか、ランダムイベントなども挟むので最後まで勝敗がわからない「適当さ」も魅力だという。

シティトライアルの舞台「スカイア」

箱庭フィールドでさまざまなアイテムを拾おう。立体的な構造で、探索するだけでも楽しそう！

怪鳥ダイナブレイドが飛来するイベント。頭部にダメージが通りやすく、足は硬いそうだ

アイテムを手に入れた結果、オンリーワンのパラメーターになるマシン

スタジアムの1つ「デスマッチ」

スタジアムの1つ「ポイントストライク」

マシンのパラメーターに合ったスタジアムを選択しよう。プレイヤーとの心理的な駆け引きが生まれる

スタジアムを選んだのが1人だけだった場合、「戦わずして完全王者！」と不戦勝になる演出も

　また、桜井氏いわく「今回はこれで区切りですが、紹介し切れていないことはまだまだあります。いずれさらなる魅力を伝えたいと思います」と、引き続き紹介映像を作ってくれていそうな匂わせもあった。

　ユーザーからは「想像の100倍おもしろそう！」「3,40代への思い出ボムすぎる」「絶対買わなきゃ」「エアライドの正統進化って感じですごく嬉しい」など、好評の声が寄せられている。

　動画の最後に黒ずくめのライダーが映し出された意味深な演出も含め、続報に期待しよう。

謎のライダー

 

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー
ジャンル：レース
販売：任天堂
開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2025年11月20日
価格：未定
CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

