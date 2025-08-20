「カービィのエアライダー」11月20日発売決定！デデデ大王、コックカワサキ参戦続々「想像の100倍おもしろそう」「3,40代への思い出ボムすぎる」
2025年08月20日 12時25分更新
任天堂は8月19日、「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」を放送。そこでNintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」を11月20日に発売すると発表した。
ディレクターを務めるソラの桜井政博氏がプレゼンターとなり、本作の魅力をたっぷり45分紹介。制作の経緯から基本的な遊び方、2003年に発売した「カービィのエアライド」からの進化点や、本作ならではの楽しみ方などを実機プレイで解説している。
本作は「星のカービィ」のキャラクターを使ったレースゲーム。さまざまなマシンを乗り換え、コピー能力（カービィ以外はキャプチャー）で道中の敵から多数のワザを奪い、トップを目指す「エアライド」モードが基本となる。
そして箱庭空間でボーナスアイテムを手に入れ、スタジアムというミニゲームでの勝利を目指す「シティトライアル」モードを用意。これがファンにとっては「メインディッシュ」になるとのこと。
最大16人（ローカル通信では8人＋NPC8体）で遊べるほか、ランダムイベントなども挟むので最後まで勝敗がわからない「適当さ」も魅力だという。
また、桜井氏いわく「今回はこれで区切りですが、紹介し切れていないことはまだまだあります。いずれさらなる魅力を伝えたいと思います」と、引き続き紹介映像を作ってくれていそうな匂わせもあった。
ユーザーからは「想像の100倍おもしろそう！」「3,40代への思い出ボムすぎる」「絶対買わなきゃ」「エアライドの正統進化って感じですごく嬉しい」など、好評の声が寄せられている。
動画の最後に黒ずくめのライダーが映し出された意味深な演出も含め、続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：カービィのエアライダー
ジャンル：レース
販売：任天堂
開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2025年11月20日
価格：未定
CERO：A（全年齢対象）
© Nintendo / SORA
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
