任天堂は8月19日、「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」を放送。そこでNintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」を11月20日に発売すると発表した。

ディレクターを務めるソラの桜井政博氏がプレゼンターとなり、本作の魅力をたっぷり45分紹介。制作の経緯から基本的な遊び方、2003年に発売した「カービィのエアライド」からの進化点や、本作ならではの楽しみ方などを実機プレイで解説している。

本作は「星のカービィ」のキャラクターを使ったレースゲーム。さまざまなマシンを乗り換え、コピー能力（カービィ以外はキャプチャー）で道中の敵から多数のワザを奪い、トップを目指す「エアライド」モードが基本となる。

そして箱庭空間でボーナスアイテムを手に入れ、スタジアムというミニゲームでの勝利を目指す「シティトライアル」モードを用意。これがファンにとっては「メインディッシュ」になるとのこと。

最大16人（ローカル通信では8人＋NPC8体）で遊べるほか、ランダムイベントなども挟むので最後まで勝敗がわからない「適当さ」も魅力だという。

また、桜井氏いわく「今回はこれで区切りですが、紹介し切れていないことはまだまだあります。いずれさらなる魅力を伝えたいと思います」と、引き続き紹介映像を作ってくれていそうな匂わせもあった。

ユーザーからは「想像の100倍おもしろそう！」「3,40代への思い出ボムすぎる」「絶対買わなきゃ」「エアライドの正統進化って感じですごく嬉しい」など、好評の声が寄せられている。

動画の最後に黒ずくめのライダーが映し出された意味深な演出も含め、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー

ジャンル：レース

販売：任天堂

開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2025年11月20日

価格：未定

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.