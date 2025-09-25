迷宮を進みながら「闇の使徒」を見つけ出せ！
「FE」シリーズのスピンオフ作品『ファイアーエムブレム シャドウズ』がiOS／Androidにて本日配信！
2025年09月25日 19時15分更新
任天堂株は9月25日、「ファイアーエムブレム」シリーズのスピンオフであり、新たな「ロールプレイング推理バトル」を特徴とするiOS／Android向けアプリ『ファイアーエムブレム シャドウズ』を配信開始した。本作は基本プレイ無料、一部一部有料コンテンツ／期間課金ありだ。
https://shadows.nintendo.com/ja-JP/index.html
▼紹介映像
本作は、リアルタイムで繰り広げられるバトルに推理の要素を加えた「ロールプレイング推理バトル」ゲーム。バトルに参加する3人のキャラクターの中には、裏切り者の「闇の使徒」が一人紛れている。プレイヤーは迷宮踏破を目指す「光の使徒」か「闇の使徒」を選んで、その役割を演じていく。
戦いの後に、誰が裏切り者の「闇の使徒」なのかを投票し、その結果によって以後の戦いが有利になるか、不利になるかが変わる。「光の使徒」が正しく相手を見抜けるか、「闇の使徒」が相手を欺けるかが、バトルの展開を握る鍵になる。
『ファイアーエムブレム シャドウズ』に関する詳しい情報は、公式サイトを確認してほしい。
【スクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：ファイアーエムブレム シャドウズ
ジャンル：ロールプレイング推理バトル
配信：任天堂
開発協力：インテリジェントシステムズ／ディー・エヌ・エー
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2025年9月25日）
価格：基本プレイ無料（一部有料コンテンツ／期間課金あり）
© Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
