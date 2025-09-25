任天堂株は9月25日、「ファイアーエムブレム」シリーズのスピンオフであり、新たな「ロールプレイング推理バトル」を特徴とするiOS／Android向けアプリ『ファイアーエムブレム シャドウズ』を配信開始した。本作は基本プレイ無料、一部一部有料コンテンツ／期間課金ありだ。

▼ゲームの詳細・登録はこちらへ！

https://shadows.nintendo.com/ja-JP/index.html

▼紹介映像

本作は、リアルタイムで繰り広げられるバトルに推理の要素を加えた「ロールプレイング推理バトル」ゲーム。バトルに参加する3人のキャラクターの中には、裏切り者の「闇の使徒」が一人紛れている。プレイヤーは迷宮踏破を目指す「光の使徒」か「闇の使徒」を選んで、その役割を演じていく。

戦いの後に、誰が裏切り者の「闇の使徒」なのかを投票し、その結果によって以後の戦いが有利になるか、不利になるかが変わる。「光の使徒」が正しく相手を見抜けるか、「闇の使徒」が相手を欺けるかが、バトルの展開を握る鍵になる。

『ファイアーエムブレム シャドウズ』に関する詳しい情報は、公式サイトを確認してほしい。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル：ファイアーエムブレム シャドウズ

ジャンル：ロールプレイング推理バトル

配信：任天堂

開発協力：インテリジェントシステムズ／ディー・エヌ・エー

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2025年9月25日）

価格：基本プレイ無料（一部有料コンテンツ／期間課金あり）

© Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS