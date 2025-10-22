任天堂は10月21日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」のくわしい情報をお届けする番組「カービィのエアライダー Direct 2 2025.10.23」を、10月23日22時より放送すると告知した。

番組は任天堂公式YouTubeチャンネルのほか、スマホアプリ「Nintendo Today!」でも放送する。プレゼンターは、ディレクターの桜井 政博氏がつとめるという。

本作は、2003年にゲームキューブ用ソフトとして発売された「カービィのエアライド」の流れをくむ完全新作。2025年8月19日に配信した「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」は、536万回も再生される人気動画となっている（記事執筆時点）。

この発表にユーザーからは「キター！」「待ってました」「今回はどんな名言（迷言）が来るのだろうか……！」と興奮の声。記事執筆時点で135万ビュー、100件以上のコメントが告知ポストに寄せられている。

一方、プレゼンをする桜井氏は自身のXで「長くない…??」と投稿。確かに前回のDirectは約45分だったのに、今回は約60分とさらに長尺となっている。

この反応にユーザーは「貴方が収録したんでしょう？」「体感15分やで」「もしや記憶消されている…？」「じつはもっと喋ってたけど編集して60分に収めた説」「サークライの動画は長いほどいい！」とツッコミしたり喜んだり。誰一人として「長すぎる」と同意していないのは印象的だ。

「星のカービィ」ファンはもちろん、「桜井政博のゲーム作るには」ファンも大注目のダイレクト。期待して放送を待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー

ジャンル：レース

販売：任天堂

開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2025年11月20日

価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.