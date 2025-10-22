「カービィのエアライダー Direct 2」約60分放送へ 桜井政博さん「長くない…??」
任天堂は10月21日、Nintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」のくわしい情報をお届けする番組「カービィのエアライダー Direct 2 2025.10.23」を、10月23日22時より放送すると告知した。
番組は任天堂公式YouTubeチャンネルのほか、スマホアプリ「Nintendo Today!」でも放送する。プレゼンターは、ディレクターの桜井 政博氏がつとめるという。
本作は、2003年にゲームキューブ用ソフトとして発売された「カービィのエアライド」の流れをくむ完全新作。2025年8月19日に配信した「カービィのエアライダー Direct 2025.8.19」は、536万回も再生される人気動画となっている（記事執筆時点）。
この発表にユーザーからは「キター！」「待ってました」「今回はどんな名言（迷言）が来るのだろうか……！」と興奮の声。記事執筆時点で135万ビュー、100件以上のコメントが告知ポストに寄せられている。
一方、プレゼンをする桜井氏は自身のXで「長くない…??」と投稿。確かに前回のDirectは約45分だったのに、今回は約60分とさらに長尺となっている。
この反応にユーザーは「貴方が収録したんでしょう？」「体感15分やで」「もしや記憶消されている…？」「じつはもっと喋ってたけど編集して60分に収めた説」「サークライの動画は長いほどいい！」とツッコミしたり喜んだり。誰一人として「長すぎる」と同意していないのは印象的だ。
「星のカービィ」ファンはもちろん、「桜井政博のゲーム作るには」ファンも大注目のダイレクト。期待して放送を待とう。
【ゲーム情報】
タイトル：カービィのエアライダー
ジャンル：レース
販売：任天堂
開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2025年11月20日
価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
© Nintendo / SORA
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.