桜井政博氏、「カービィのエアライダー」実況動画を突如公開 「走行停止して背景見せつつ1位さすが」「ハンドリング神すぎる」
2025年10月03日 16時35分更新
11月20日に発売予定のNintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」公式X（Twitter）にて10月2日、ディレクターを務める桜井政博氏がプレイしながら新コース「フォーリス」を解説する動画が突如公開された。
【特別公開】— カービィのエアライダー (@KirbyAirRiderJP) October 2, 2025
新コース「フォーリス」を
桜井さん自らプレイしながら解説する動画を公開しました！
山頂からの山下りコースで、
スタースリップやプッシュを使っての曲がり方、
ルート分岐のポイントなども紹介しています。
ぜひご覧ください！#エアライダー#NintendoSwitch2pic.twitter.com/Bqb5w5l1y8
動画では桜井氏が山頂からの山下りコースを軽快に走りながら、ときには停止して背景を見せ、ときにはジグザグに曲がりくねった「つづら折り」の坂道を華麗なハンドリングで駆け降りるなど、桜井氏ならではのプレイを堪能できる。
これに対しユーザーからは「走行停止して背景見せつつ1位さすが」「ハンドリング神すぎる」「ロード画面だけでもいろいろわかるぞ」「よく見たらCPU全員レベル9じゃねぇか」と称賛の声。
桜井氏本人が自身のXで「好評なら別のコースでもやるかも」と投稿すると、ユーザーからは「好評です」「じつは桜井さんが喋るだけで皆が喜ぶんですわ」「完全にYouTuberの発言で草」「エアライダーDirect 2回目も楽しみにしてます！」など、大きな反響が寄せられている。
サプライズで公開された今回の動画。桜井氏の実況プレイで本作の楽しい感じが伝わると評判なので、ぜひ一度チェックしてみては。
ただ遊びながら解説した､という動画ですが､『エアライダー』のコースやプレイの感じ､音楽､あそびかたなど参考になると思います!— 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) October 3, 2025
好評なら別のコースでもやるかも｡ https://t.co/W9yDiUjFIe
【ゲーム情報】
タイトル：カービィのエアライダー
ジャンル：レース
販売：任天堂
開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2025年11月20日
価格：未定
CERO：A（全年齢対象）
© Nintendo / SORA
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
