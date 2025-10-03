11月20日に発売予定のNintendo Switch 2用ソフト「カービィのエアライダー」公式X（Twitter）にて10月2日、ディレクターを務める桜井政博氏がプレイしながら新コース「フォーリス」を解説する動画が突如公開された。

動画では桜井氏が山頂からの山下りコースを軽快に走りながら、ときには停止して背景を見せ、ときにはジグザグに曲がりくねった「つづら折り」の坂道を華麗なハンドリングで駆け降りるなど、桜井氏ならではのプレイを堪能できる。

これに対しユーザーからは「走行停止して背景見せつつ1位さすが」「ハンドリング神すぎる」「ロード画面だけでもいろいろわかるぞ」「よく見たらCPU全員レベル9じゃねぇか」と称賛の声。

桜井氏本人が自身のXで「好評なら別のコースでもやるかも」と投稿すると、ユーザーからは「好評です」「じつは桜井さんが喋るだけで皆が喜ぶんですわ」「完全にYouTuberの発言で草」「エアライダーDirect 2回目も楽しみにしてます！」など、大きな反響が寄せられている。

サプライズで公開された今回の動画。桜井氏の実況プレイで本作の楽しい感じが伝わると評判なので、ぜひ一度チェックしてみては。

【ゲーム情報】

タイトル：カービィのエアライダー

ジャンル：レース

販売：任天堂

開発：ソラ、バンダイナムコスタジオ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2025年11月20日

価格：未定

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.