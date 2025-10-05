第160回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングノートPC「Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW」がオススメ!!
レーシングカーを彷彿とさせる装飾が超クール！ MSI×Mercedes-AMG Motorsportの豪華コラボが贈るゲーミングノートPC：ソフマップ なんば店
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・川内ななさんのオススメは、MSIのゲーミングノートPC「Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW」です。
Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XWは、MSIとAMGのコラボレーションによって誕生したハイパフォーマンスのゲーミングノートPCです。薄型軽量のマグネシウムボディーには各所にMercedes-AMGのエンブレムが施され、洗練されたデザインから特別限定モデルならではの存在感が際立っています。
スペックは、CPUにAMD「Ryzen AI 9 HX 370」（12コア24スレッド、最大5.1GHz）を搭載し、「Copilot+ PC」の要件も満たしています。GPUはNVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を採用し、最新ゲームも快適にプレイ可能です。システムメモリーは64GB、ストレージは2TB SSDを備えています。
ディスプレーは16型WQXGA（2560×1600ドット）の有機ELパネルで、リフレッシュレート240Hzに対応。Display True Black 600準拠の豊かな明暗表現に加え、DCI-P3相当の高い色再現性を備えており、ゲームや動画鑑賞はもちろん、クリエイティブ用途でも美しい映像を楽しめます。
通信機能はWi-Fi 7に対応しているほか、2.5Gbps有線LANポートも搭載しています。
川内さんによると、MSIとMercedes-AMG Motorsportのコラボモデルは今回で3機種目とのこと。随所に見られる洗練されたデザインにも納得がいきますね。さらに、大容量64GBのシステムメモリーと美しい発色のOLEDパネルを備えているため、クリエイティブ用途にも適した1台だといいます。
店頭では現在、付属のコラボアクセサリーに加え、先着100人にプレゼントされる「Mercedes-AMG GT3 MSI Limited Edition」1/18スケールカーを展示しています。日本橋で本機を店頭展示しているのはおそらくソフマップ なんば店のみとのこと。展示場所は2階のMSIコーナーです。
ソフマップ なんば店 2階では大型のMSIコーナーが設けられており、さまざまなMSI製品が展示されています。気になる人は、ぜひソフマップ なんば店に足を運んでみてください！
そのほか、ソフマップ なんば店では現在、GeForce RTX 4090を搭載したOZgamingのゲーミングPCを受注中です。台数はソフマップ全店舗あわせて10台限定。前世代最強GPUとして高く評価されるRTX 4090に加え、CPUにはゲーミング性能で定評のあるRyzen 7 9800X3Dを搭載しています。
まさか新品のRTX 4090がまだ残っていたとは、という驚きもありますが、すでに受注は始まっているため、記事掲載時点では売り切れている可能性もあります。気になる人は、早めに店舗へ問い合わせてみてください！
|Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XWの主なスペック
|ディスプレー
|16インチWQXGA
（2560×1600ドット、OLED、グレア、リフレッシュレート240Hz DisplayHDR True Black 600、DCI-P3相当）
|CPU
|AMD「Ryzen AI 9 HX 370」
（12コア/24スレッド、最大5.1GHz）
|メモリー
|64GB（32GB×2、DDR5）
|ストレージ
|2TB SSD（M.2 NVMe）
|グラフィックス
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU、GDDR7 8GB
|無線機能
|Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4
|インターフェース
|USB3.2 Gen2 Type-A×2、USB4 Type-C、HDMI、2.5Gbps LAN、オーディオコンボジャック
|ウェブカメラ
|207万画素（顔認証対応、マイク内蔵）、プライバシーシャッター付き
|バッテリー駆動時間
|最大10時間（JEITA 3.0 動画再生時）
最大13時間（JEITA 3.0 アイドル時）
|サイズ/重量
|355.8（W）×259.7（D）×19.95（H）mm/約2.1kg
|OS
|Microsoft「Windows 11 Pro」
|店頭価格
|52万9800円
この連載の記事
- 第159回
PCパーツパッケージが三角形でもうおもろい！ 420mmラジエーターで強力冷却のLiquid Freezer III Pro：PCワンズ
- 第158回
デジタルああ、なんとも懐かしい響き…… 飛びぬけて安価なCPU「Athlon」が新パッケージで再販だと!?：ツクモLABI1なんば店
- 第157回
デジタルこれ、水枕にアニメを流せるのでは？ よく冷える上に栄える、ハイエンドCPUと組み合わせたいASUSの水冷CPUクーラー：パソコン工房 大阪日本橋店
- 第156回
デジタル5年ぶりの全面リニューアルとなった「GALLERIA」。ワンタッチ着脱のダストフィルター搭載やフロントの新デザインなど、進化を遂げる：ドスパラ大阪・なんば店
- 第155回
デジタル拡張性重視のゲーマーに応える、NEXTGEARシリーズにフルタワーモデルが仲間入り：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
- 第154回
PCパーツオーロラをなぞるようにマウスが滑る、ゲームのプロが細部までこだわったマウスパッド：PCワンズ
- 第153回
デジタル自作PCの“ネジ”さえカスタムしてしまう！ ケースファンを簡単に取り付けられるCORSAIRのスクリューネジパック：ツクモLABI1なんば店
- 第152回
デジタル突出した特徴こそないものの、堅実な作りでコスパに優れたマザーボードです：パソコン工房 大阪日本橋店
- 第151回
デジタル白／黒に飽きたらコレ！ 連結一体型ファンを搭載したNZXT×ドスパラのコラボPCケース：ドスパラ大阪・なんば店
- 第150回
デジタル好コスパで人気のゲーミングPCが大幅リニューアル、発売記念で1万1000円クーポンもあるよ！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ