第160回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

ゲーミングノートPC「Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW」がオススメ!!

レーシングカーを彷彿とさせる装飾が超クール！ MSI×Mercedes-AMG Motorsportの豪華コラボが贈るゲーミングノートPC：ソフマップ なんば店

文●勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・川内ななさんのオススメは、MSIのゲーミングノートPC「Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW」です。

ソフマップ なんば店

ソフマップ なんば店

ソフマップ なんば店

スタッフの川内ななさん

MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW

MSIのゲーミングノートPC「Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW」がオススメ

MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW

専用のコラボアクセサリーが付属するほか、購入後に製品登録した先着100人にGT3車両カーモデルをプレゼントするキャンペーンも実施中

　Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XWは、MSIとAMGのコラボレーションによって誕生したハイパフォーマンスのゲーミングノートPCです。薄型軽量のマグネシウムボディーには各所にMercedes-AMGのエンブレムが施され、洗練されたデザインから特別限定モデルならではの存在感が際立っています。

　スペックは、CPUにAMD「Ryzen AI 9 HX 370」（12コア24スレッド、最大5.1GHz）を搭載し、「Copilot+ PC」の要件も満たしています。GPUはNVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を採用し、最新ゲームも快適にプレイ可能です。システムメモリーは64GB、ストレージは2TB SSDを備えています。

　ディスプレーは16型WQXGA（2560×1600ドット）の有機ELパネルで、リフレッシュレート240Hzに対応。Display True Black 600準拠の豊かな明暗表現に加え、DCI-P3相当の高い色再現性を備えており、ゲームや動画鑑賞はもちろん、クリエイティブ用途でも美しい映像を楽しめます。

　通信機能はWi-Fi 7に対応しているほか、2.5Gbps有線LANポートも搭載しています。

MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW

店頭価格は52万9800円

MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW

天板にはお馴染みの「スリーポインテッド・スター」

MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW

電源ボタンが「START ENGINE」という遊び心

MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW

AMGエンブレム、どこにあるかわかりますか？

MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW

各所にカーボン調のようなAMGエンブレム装飾も

　川内さんによると、MSIとMercedes-AMG Motorsportのコラボモデルは今回で3機種目とのこと。随所に見られる洗練されたデザインにも納得がいきますね。さらに、大容量64GBのシステムメモリーと美しい発色のOLEDパネルを備えているため、クリエイティブ用途にも適した1台だといいます。

MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW

コラボモデルに付属するアクセサリー

先着100人にプレゼントされる「Mercedes-AMG GT3 MSI Limited Edition」1/18スケール Carモデル

　店頭では現在、付属のコラボアクセサリーに加え、先着100人にプレゼントされる「Mercedes-AMG GT3 MSI Limited Edition」1/18スケールカーを展示しています。日本橋で本機を店頭展示しているのはおそらくソフマップ なんば店のみとのこと。展示場所は2階のMSIコーナーです。

ソフマップ なんば店

MSIコーナーにはさまざまなMSI製品を展示しています

　ソフマップ なんば店 2階では大型のMSIコーナーが設けられており、さまざまなMSI製品が展示されています。気になる人は、ぜひソフマップ なんば店に足を運んでみてください！

OZgamingが「GeForce RTX 4090」を搭載するゲーミングPC「FLUX-R98XD-4090-32G-1T」を受注開始

　そのほか、ソフマップ なんば店では現在、GeForce RTX 4090を搭載したOZgamingのゲーミングPCを受注中です。台数はソフマップ全店舗あわせて10台限定。前世代最強GPUとして高く評価されるRTX 4090に加え、CPUにはゲーミング性能で定評のあるRyzen 7 9800X3Dを搭載しています。

　まさか新品のRTX 4090がまだ残っていたとは、という驚きもありますが、すでに受注は始まっているため、記事掲載時点では売り切れている可能性もあります。気になる人は、早めに店舗へ問い合わせてみてください！

Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XWの主なスペック
ディスプレー 16インチWQXGA
（2560×1600ドット、OLED、グレア、リフレッシュレート240Hz DisplayHDR True Black 600、DCI-P3相当）
CPU AMD「Ryzen AI 9 HX 370」
（12コア/24スレッド、最大5.1GHz）
メモリー 64GB（32GB×2、DDR5）
ストレージ 2TB SSD（M.2 NVMe）
グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU、GDDR7 8GB
無線機能 Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4
インターフェース USB3.2 Gen2 Type-A×2、USB4 Type-C、HDMI、2.5Gbps LAN、オーディオコンボジャック
ウェブカメラ 207万画素（顔認証対応、マイク内蔵）、プライバシーシャッター付き
バッテリー駆動時間 最大10時間（JEITA 3.0 動画再生時）
最大13時間（JEITA 3.0 アイドル時）
サイズ/重量 355.8（W）×259.7（D）×19.95（H）mm/約2.1kg
OS Microsoft「Windows 11 Pro」
店頭価格 52万9800円

■関連サイト

【取材協力】

ソフマップ トップへ

この連載の記事

この連載の一覧へ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
02月
03月
05月
2020年
12月
2017年
05月
2013年
01月
2007年
08月