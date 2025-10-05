レーシングカーを彷彿とさせる装飾が超クール！ MSI×Mercedes-AMG Motorsportの豪華コラボが贈るゲーミングノートPC：ソフマップ なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・川内ななさんのオススメは、MSIのゲーミングノートPC「Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XW」です。

Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport A3XWは、MSIとAMGのコラボレーションによって誕生したハイパフォーマンスのゲーミングノートPCです。薄型軽量のマグネシウムボディーには各所にMercedes-AMGのエンブレムが施され、洗練されたデザインから特別限定モデルならではの存在感が際立っています。

スペックは、CPUにAMD「Ryzen AI 9 HX 370」（12コア24スレッド、最大5.1GHz）を搭載し、「Copilot+ PC」の要件も満たしています。GPUはNVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を採用し、最新ゲームも快適にプレイ可能です。システムメモリーは64GB、ストレージは2TB SSDを備えています。

ディスプレーは16型WQXGA（2560×1600ドット）の有機ELパネルで、リフレッシュレート240Hzに対応。Display True Black 600準拠の豊かな明暗表現に加え、DCI-P3相当の高い色再現性を備えており、ゲームや動画鑑賞はもちろん、クリエイティブ用途でも美しい映像を楽しめます。

通信機能はWi-Fi 7に対応しているほか、2.5Gbps有線LANポートも搭載しています。

川内さんによると、MSIとMercedes-AMG Motorsportのコラボモデルは今回で3機種目とのこと。随所に見られる洗練されたデザインにも納得がいきますね。さらに、大容量64GBのシステムメモリーと美しい発色のOLEDパネルを備えているため、クリエイティブ用途にも適した1台だといいます。

店頭では現在、付属のコラボアクセサリーに加え、先着100人にプレゼントされる「Mercedes-AMG GT3 MSI Limited Edition」1/18スケールカーを展示しています。日本橋で本機を店頭展示しているのはおそらくソフマップ なんば店のみとのこと。展示場所は2階のMSIコーナーです。

ソフマップ なんば店 2階では大型のMSIコーナーが設けられており、さまざまなMSI製品が展示されています。気になる人は、ぜひソフマップ なんば店に足を運んでみてください！

そのほか、ソフマップ なんば店では現在、GeForce RTX 4090を搭載したOZgamingのゲーミングPCを受注中です。台数はソフマップ全店舗あわせて10台限定。前世代最強GPUとして高く評価されるRTX 4090に加え、CPUにはゲーミング性能で定評のあるRyzen 7 9800X3Dを搭載しています。

まさか新品のRTX 4090がまだ残っていたとは、という驚きもありますが、すでに受注は始まっているため、記事掲載時点では売り切れている可能性もあります。気になる人は、早めに店舗へ問い合わせてみてください！