PCパーツまとめ買いで最大5％還元　「自作PCアップグレード応援キャンペーン」開催

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ソフマップは、6月1日から7月20日まで「自作PCアップグレード応援キャンペーン」を展開中だ。期間中、新品のCPU、グラフィックボード、SSD、メモリなど対象となるPCパーツをまとめて購入すると、購入点数に応じてソフマップポイントが還元される仕組みだ。

　このキャンペーンの還元率は、3点購入で＋2％、5点購入で＋3％、7点以上購入で＋5％と設定されており、期間中ポイント還元は最大10,000ポイントまでとなる。ただし、同一商品を除く3点以上の購入が対象であり、詳細な対象商品や適用条件についてはキャンペーンページを参照することを推奨する。

　性能強化に向けた買い替えや最新ゲームのプレイ体験を向上させるためのPCアップグレードを考えているユーザーにとって絶好の機会だ。さらに、長期間使用したPCへ新たな息吹を吹き込むためのパーツ選びにおいても、まとめ買いキャンペーンを利用すればコストパフォーマンスが改善される。自作PCのアップデートを計画している人は、ぜひこのチャンスを利用し、自分だけのカスタムPCを完成させてほしい。

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