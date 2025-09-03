第144回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
レバーレスコントローラー「NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for Windows PC」がオススメ!!
老舗メーカーから満を持して登場したレバーレスコントローラー！ 発売からしばらく経った今でも大人気です：ソフマップ なんば店
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・西本賢二さんのオススメは、HORIのレバーレスコントローラー「NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for Windows PC」（以下、NOLVA Mechanical All-Button）。レバーレスの入門にもピッタリなアーケードコントローラーです。
NOLVA Mechanical All-Buttonは、格闘ゲーム向けコントローラーとして注目を集める、レバーレスタイプのアーケードコントローラー。天面のボタン配置は、レバーレスの基本レイアウト（12ボタン）に加え、用途に応じて着脱可能な3つの拡張ボタンを用意しています。
ボタンの割り当てを変更できるアサイン機能や、STARTボタンなどを無効にできるキーロック機能を搭載。また、ケーブルの抜けを防ぐケーブルロック機構や、ステレオヘッドホン／マイク端子も備えています。底面には滑り止めマットが付いており、安定してプレイ可能です。
対応機種はWindows PC（Windows 10/11）で、入力方式はXInputのみ対応です。筐体サイズは300（W）×210（D）×30（H）mm、重さは約710gです。接続のため、USB Type-A to Cケーブル（3m）が付属します。
西本さんいわく、NOLVA Mechanical All-Buttonは再入荷のたびによく売れる人気のレバーレスコントローラーです。手ごろな価格帯である点や、長年周辺機器を扱ってきた老舗メーカーへの信頼が人気の理由だと考えられます。
取材時には在庫切れでしたが、同製品のPlayStation 5対応版「NOLVA Mechanical All-Button Arcade Controller for PlayStation5, Windows PC」も取り扱っています。こちらはさらに人気が高く、再入荷のたびにすぐ売れてしまうそうです。
店頭では最新の格闘ゲームを使った試遊展示をしており、納得がいくまで実機を試すことができます。ぜひ店舗で使い心地を確かめてみてください！
そのほか、ゲーミングデバイスについて話を聞いたところ、現在は海外メーカーの製品が勢いを増しているそうです。特にRabbit0取り扱いのデバイスは、手頃な価格帯の製品でかなり人気とのこと。毎月なんらかの新製品を追加しているので、定期的にチェックしても面白そうです！
