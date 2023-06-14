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ゲーム  >  ニュース  >  『DQチャンピオンズ』サービス開始！6月19日からは『ドラクエXI』コラボも開催決定

サービス開始を記念して全プレイヤーに3000ジェムをプレゼント！

『DQチャンピオンズ』サービス開始！6月19日からは『ドラクエXI』コラボも開催決定

2023年06月14日 15時50分更新

文● Zenon／ASCII

　スクウェア・エニックスは6月13日より、iOS／Android向け乱戦コマンドバトルRPG『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』のサービスを開始したと発表。本作は基本プレイ無料（アイテム課金型）となる。

　サービス開始を記念して全プレイヤーに3000ジェムをプレゼントしているほか、2023年6月13日に発生したアクセス障害のお詫びとして「ジェム×5000」「スタミナかいふく薬×5」を配布している。

　さらに、2023年6月19日からは『ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて（以下、ドラゴンクエストXI）』コラボも開催決定。続報に期待しよう。

ダウンロードはこちら

●App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id1659371613
●Google Play
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.dqchampionsjp

・プロモーション映像
https://www.youtube.com/watch?v=SXVFnqCczSc

サービス開始記念3000ジェムプレゼント

　サービス開始を記念して、すべてのプレイヤーを対象にふくびき10連分となる3000ジェムをプレゼント中。詳細はゲーム内「お知らせ」より「第1回プロデューサーレター」を確認してほしい。
※入手方法：「冒険」でストーリーの1章2話をクリア後、プレゼントボックスで受け取り可能です。

『ドラゴンクエストXI』コラボ開催決定

　2023年6月19日から『ドラゴンクエストXI』コラボが開催される。イベントの詳細については後日あらためて公開されるので、『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』を楽しみながら続報を待とう。

 

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエスト チャンピオンズ
ジャンル：乱戦コマンドバトルRPG
開発：コーエーテクモゲームス
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年6月13日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

© 2023 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
※画面や映像はすべて開発中のものです。

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