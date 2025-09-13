てんや「牡蠣と秋刀魚の天丼」を季節限定で！国産食材使用の秋メニュー

天丼てんやは9月25日から、秋の期間限定メニュー「牡蠣と秋刀魚の秋天丼」「牡蠣とごぼうの冷やしそば」を発売します。

播磨灘産牡蠣と国産秋刀魚を贅沢に！

「牡蠣と秋刀魚の秋天丼」

▲牡蠣と秋刀魚の秋天丼 1080円

播磨灘産牡蠣と国産秋刀魚を中心に、淡路島産玉ねぎと大葉のつまみ揚げやまいたけを盛り込んだ豪華な天丼です。

濃厚な牡蠣の旨みやふっくらとした秋刀魚の食感、玉ねぎの甘みやまいたけの香りを一度に堪能できるという一品です。

牡蠣に海老、季節の食材がたっぷり

「牡蠣とごぼうの冷やしそば」

▲牡蠣とごぼうの冷やしそば 920円 ※店内限定

大粒の牡蠣とごぼうと人参のかき揚げ、海老をのせた冷やしそばです。かつお風味の特製つゆをかけていただく、まだ暑さの残る時期にぴったりという一品です。

天丼派もそば派も必見！

どちらも旬の食材を盛り込んで、天丼てんやならではの天ぷらの魅力を引き立てたメニューではないでしょうか。



「牡蠣と秋刀魚の秋天丼」はボリューム感たっぷり、季節感も満点。「牡蠣とごぼうの冷やしそば」は、かき揚げの食感がアクセントになっていて、暑さが残る時期でもさっぱり食べられそうです。

※価格は税込み表記です。