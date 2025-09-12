このページの本文へ

バーガーキングは「ワンパウンダーチャレンジ2025」

激辛バーガー食べ放題！45分間限定！過去最多の店舗数で実施

2025年09月12日 18時10分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　バーガーキングは9月24日～30日の期間に、全国50店舗で人気イベント「ワンパウンダーチャレンジ2025」第2弾を開催します。

　今回は奈良県で初開催され、過去最多の店舗数、最長となる7日間の実施となります。

▲ワンパウンダーチャレンジ2025　参加費3900円

　対象商品は「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）のセットです。制限時間は45分で、バーガーを完食することでおかわり自由となります。

　各日14時30分、16時、17時30分、19時からの完全入れ替え制で、人数限定で行われます。参加には事前に専用サイトでのチケット購入が必要で、店頭販売はありません。

　特典として、限定ワンパウンダーTシャツ1枚、ステッカー2種が配布されます。

　さらに、各回でバーガーを完食した数が多かった3名（計9名）は、2026年1月に開催予定の「ワンパウンダーチャレンジ2025 ファイナル」へ招待されます。

▲インフェルノ ザ・ワンパウンダー　通常価格：単品2090円、セット2390円

　インフェルノ ザ・ワンパウンダーは、直火焼き100％ビーフパティ4枚にチェダーチーズ4枚を重ね、マヨソースや唐辛子、豆板醤を使った特製スパイシーソースで仕上げた超大型バーガーです。

　燻製辛口ガーリックフレークがアクセントになっており、総重量は453g、総カロリーは1390kcalです。

全国50店舗に拡大！

　毎回即完売するほど人気のイベントですが、今回は店舗数も開催期間も大幅に拡大されています。参加できるチャンスが増えているので、気になる人は早めにチケットをチェックしておきましょう。

※価格は税込み表記です。

