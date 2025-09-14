このページの本文へ

9月22日発売

お～いお茶、レモン香る「LEMON GREEN」リニューアル、新フレーバーも！

2025年09月14日 13時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　伊藤園は9月22日、「お～いお茶 LEMON GREEN」をリニューアル販売します。さらに、同日より「お～いお茶 YUZU HOJI」を期間限定で新発売します。

　同社は3月に、日本茶の新たなスタイルを提案する「お～いお茶 PURE」シリーズを展開。海外市場の動向を基に開発され、「後味のすっきりさ」「爽やかな香り」が特徴です。今回、「お～いお茶 LEMON GREEN」をブラッシュアップして日本でリニューアル販売します。

▲お～いお茶 LEMON GREEN　194円

　レモンの爽やかな香りと、お茶のまろやかなあまみが特長のフレーバー緑茶飲料です。苦みや渋みを抑え、心地よい爽快なレモンの香りと相性の良い茶葉を低温抽出でじっくり仕上げています。

　こちらは米国でも同時に新発売します。

▲お～いお茶 YUZU HOJI　194円

　シリーズ初となるほうじ茶フレーバーに、海外でも人気の「ゆず」を組み合わせた新感覚のフレーバー緑茶です。香ばしいほうじ茶と爽やかなゆずの香りに、隠し味として国産しょうがエキスを加え、すっきりとした飲み口に仕上げています。

　こちらは日本国内で期間限定で販売します。

▲お～いお茶 YUZU HOJI ティーバッグ　345円

　500ml用のティーバッグ製品も登場し、爽やかなゆずと香ばしいほうじ茶の秋らしい味わいを手軽に味わえます。

大谷翔平選手が爽やかに登場！

　爽やかで飲みやすいレモンとゆずのフレーバーで、家でもオフィスでもリフレッシュできるドリンクとして楽しめそうです。

　「お茶の常識、すてましょう。」をキャッチコピーに、大谷翔平選手がサッカーのリフティングに挑戦する新TV CMにも注目です。

※価格は税込み表記です。

