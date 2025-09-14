このページの本文へ

9月17日15時スタート

さっぱり「紅生姜タルタル」も！松のやチキンカツの新メニュー

2025年09月14日 11時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　松のやは9月17日15時から、「チキンかつ」シリーズから新たに「バジルタルタルチキンかつ定食」と「紅生姜タルタルチキンかつ定食」を発売します（沖縄店舗では9月24日15時発売）。

松のやにバジル×紅生姜の2種のタルタル

　やわらかくジューシーなチキンかつに、風味豊かなタルタルソースを合わせた新作が登場します。

▲バジルタルタルチキンかつ定食　890円

▲紅生姜タルタルチキンかつ定食　890円

　バジルがふわっと香る「バジルタルタルチキンかつ定食」と、紅生姜のさっぱりした食感を感じられる「紅生姜タルタルチキンかつ定食」の2種類で展開されます。

・バジルタルタル（単品）　150円
・紅生姜タルタル（単品）　150円

チキンかつがさらに進化！

　いつものチキンかつも、タルタルソースを変えるだけで印象が大きく変わりそうです。香り豊かで洋風なバジルと、さっぱり和風な紅生姜、どちらもご飯が進みそう！

　なお、松のやでは他にも「タルタルチキンかつ定食」「味噌チキンかつ定食」「鬼おろしポン酢チキンかつ定食」や「チキンかつ定食」なども発売中です。バリエーション豊かなメニューからその日の気分で、好みのものを選べそうです。

※価格は税込み表記です。

